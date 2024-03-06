Около 10 тысяч наблюдателей будут работать на выборах президента РФ в Свердловской области

Общественная палата Свердловской области подготовила 8226 наблюдателей для работы на выборах президента РФ. В дни голосования – 15, 16 и 17 марта они будут находиться на всех избирательных участках в регионе.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, с этой недели общественные наблюдатели начали получать направления на конкретные участки, где они будут следить за процессом голосования. Правом направить наблюдателей на выборы также обладают кандидаты и партии, их выдвинувшие.

Напомним, в президентских выборах участвуют кандидат от КПРФ Николай Харитонов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин.

Секретарь по агитработе свердловского обкома КПРФ Роман Ступников сообщил «Новому Дню», что коммунисты постараются закрыть наблюдателями большую часть избирательных участков в области. «Сейчас у нас формируются списки наблюдателей и готовятся документы для их регистрации в избиркоме. Ресурсов не так много, но мы постараемся закрыть по максимуму все участки. Но надо отметить, что у наблюдателей сейчас не так много полномочий, поэтому мы подготовились заранее. В 2023 году в Свердловской области было большое обновление составов УИК. Так вот сейчас в каждой участковой комиссии есть представитель КПРФ. На предстоящих выборах наши члены УИК и наши наблюдатели будут работать в одной команде. Мы нацелены на то, чтобы соблюдались чистота и прозрачность голосования», – рассказал Ступников.

Представили региональных отделений ЛДПР и партии «Новые люди» не ответили на запрос РИА «Новый День».

Всего в Свердловской области организовано 2448 избирательных участков и 38 временных (на территории больниц, СИЗО, железнодорожного вокзала, аэропорта и студенческого кампуса УрФУ). Все участки с 13 марта полиция возьмет под круглосуточную охрану. В дни голосования будет организовано видеонаблюдение, круглосуточную трансляцию можно посмотреть на портале «Наш выбор». Прямой доступ к трансляции будут иметь только кандидаты, их партии, наблюдатели и члены избирательных комиссий. Обычные жители смогут следить за выборами только в Центре общественного наблюдения – единственном на всю Свердловскую область.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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