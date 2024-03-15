В Свердловской области стартовали трехдневные выборы президента РФ

Сегодня началось трехдневное голосование на выборах президента РФ. В Свердловской области ровно в 8 часов утра открылись 2448 избирательных участков. Все они оборудованы видеокамерами или видеорегистраторами, а также металлоискателями и находятся под охраной полиции. Трансляцию хода голосования можно посмотреть в Центре общественного наблюдения, который накануне открылся во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Свердловчане также могут проголосовать на временных избирательных участках. Они организованы в районных больницах, а в Екатеринбурге также – на территории СИЗО, железнодорожного вокзала, аэропорта и студенческого кампуса УрФУ. Кроме того, в каждом районе уральской столицы определены участки, где можно проголосовать, не имея постоянной прописки. На время выборов екатеринбургские школы, где расположены избирательные участки, ушли на дистант.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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