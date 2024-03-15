российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 марта 2024, 06:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Свердловской области стартовали трехдневные выборы президента РФ

Сегодня началось трехдневное голосование на выборах президента РФ. В Свердловской области ровно в 8 часов утра открылись 2448 избирательных участков. Все они оборудованы видеокамерами или видеорегистраторами, а также металлоискателями и находятся под охраной полиции. Трансляцию хода голосования можно посмотреть в Центре общественного наблюдения, который накануне открылся во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Свердловчане также могут проголосовать на временных избирательных участках. Они организованы в районных больницах, а в Екатеринбурге также – на территории СИЗО, железнодорожного вокзала, аэропорта и студенческого кампуса УрФУ. Кроме того, в каждом районе уральской столицы определены участки, где можно проголосовать, не имея постоянной прописки. На время выборов екатеринбургские школы, где расположены избирательные участки, ушли на дистант.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Член ЦИК РФ уточнил, когда объявят предварительные итоги выборов главы государства / Запад пытается снизить явку на выборах президента РФ: «русофобские выходки чужеземных негодяев» не закончатся после голосования / Памфилова: релоканты хотят дискредитировать выборы президента РФ за рубежом / Памфилова заявила, что выборы проходят в экстремальной ситуации / «Ночь выборов-2024»: российский политический онлайн-марафон пройдет без границ / Более 70 отдаленных свердловских деревень досрочно проголосовали на выборах (ФОТО) / «Ночь выборов-2024»: эксперты и политики готовятся подвести итоги главной избирательной кампании в России / Выборы президента РФ: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 4,5 млн человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,