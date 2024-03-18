Результат был ожидаем: эксперты – о результатах выборов в Свердловской области

Явка на выборы президента в Свердловской области составила 71%, из них 82% проголосовали за Владимира Путина. Второе место в регионе занял Владислав Даванков – в некоторых районах Екатеринбурга его результат составил почти 14%. Опрошенные «Новым Днем» эксперты полагают, что такой результат был ожидаем.

«Понятно, что 82% голосов за Владимира Путина – ожидаемый результат», – считает профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин. Голосование показало, что большинство избирателей поддерживают выбранный курс государственной политики.

«Это верно даже для Свердловской области, которую многие все еще считают каким-то оплотом оппозиции. У тех, кого называли ее лидерами, раньше было много ретрансляторов, что делало их очень шумными, но большинство из них исчезло. Их призывы остались гласом вопиющего в пустыне. Да, часть оппозиционного электората проголосовала за Даванкова. Но я бы не преувеличивал их долю. Беседуя со сторонниками Даванкова, я вижу, что среди них много молодежи, ориентированной на позитивное будущее, связанное с нашей страной. Их доля была выше в крупных городах, где много студентов и профессуры, так что в Екатеринбурге они собрали все, что могли. Собственно, само создание партии «Новые люди» было ответом на запрос этой части электората», – отмечает Гагарин.

Неудачу в Свердловской области коммуниста Николая Харитонова и кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого эксперт объясняет тем, что эти кандидаты, по сути, вели кампанию по укреплению своих партийных позиций, а на результат голосования работали хуже, чем могли бы. «Симпатичному пенсионеру Харитонову надо было подобрать другой образ. Из него пытались сделать борца, но он на него не очень похож. А Слуцкий даже не приехал в Екатеринбург, хотя обещал. В политике так нельзя», – считает Анатолий Гагарин.

Политолог Илья Ананьев отметил: «Для губернатора Евгения Куйвашева, который возглавляет достаточно долго «особый» регион с харизмой и духом свободы и сильными персоналиями оппозиции в областном центре – достаточно хороший устойчивый результат в аппаратном плане. Цифры довольно приемлемые как по явке, так и по голосованию за Путина. Надо уточнить, что в Кремле прекрасно понимают особый пояс свободного Екатеринбурга, и требовать от Куйвашева и Свердловской области результатов Чечни или новых территорий абсолютно бессмысленно.

Думаю, если бы из Москвы жестко не стояла метрика явки, результат за Владимира Путина подрос бы еще на три – четыре процента. Но в силу мощного ресурса «привода», в том числе молодежи, на участки появился фактор Даванкова. Но опять же, для команды Куйвашева мобилизация электората – политический плюс и показатель управляемости регионом. Конечно, было ошибкой Москвы – визит Екатерины Мизулиной в студенческую среду. Она послужила триггером настроений и похода уральской молодежи в сторону Даванкова».

Кандидат философских наук Андрей Коряковцев уверен, что результаты выборов соответствуют истинным настроениям избирателей: «Напомню, что в 2020 году я (не)скромно предложил использовать для политологического анализа «коэффициент Коряковцева». Имеется в виду количественный показатель голосов, за пределами которого для власти начинается царство Аида в виде массового возмущения (примеры в новейшей истории мы знаем). Подлинный результат выборов – не в цифрах экзит-полов, а в поведении электората после них. Если он остается спокоен, значит, «коэффициент Коряковцева» не нарушен, выборы честны. Если после выборов начинается «буза», значит, что-то в них неправильно.

Сейчас я готов заключить с кем угодно пари на любую сумму: никакого массового возмущения в ближайшие дни и недели не будет, ибо результат выборов отражает подлинные настроения масс. Те, кто пишет о фальсификации, о подтасовках, о насилии над бюджетниками (последние, дескать, убежденно против) и т.д., словом, оппозиционные персоны (особенно «несистемные») занимаются самообманом. Хотя бы потому, что умные люди в т.н. оппозиционных партиях и движах (хотелось бы верить, что они там есть) понимают: в нынешних условиях их победа стала бы для них кошмаром».

Как уже сообщал «Новый День», явка в Свердловской области составила 71%, в Екатеринбурге – 66%. Кандидата Владимира Путина поддержали 82%, в Екатеринбурге, в зависимости от района, от 73,7% (Кировский) до 78,49% (Орджоникидзевский). Самый высокий результат у действующего президента – в Волчанске (96,10%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube