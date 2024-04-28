Подготовка к праздникам, мигрант против бойца UFC и новые штрафы за парковку: итоги РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Подошла к концу 6-дневная рабочая неделя. РИА «Новый День» по традиции вспоминает самые значительные события.

Навстречу Дню Победы

Подготовка к празднованию Дня Победы на этой неделе широко обсуждалась в обществе и СМИ. Уже вечером в понедельник появилась информация, что акция «Бессмертный полк» в этом году снова состоится только в онлайн-формате. На следующий день это подтвердили официально. Организаторы предлагают другие способы почтить память участников Великой Отечественной войны. Например, разместить портрет героя на одежде – куртке или футболке. Довольно часто размещают фотографии участников войны на транспорте – общественном, служебном, частном. «Если у кого-то есть самолет, можете разместить фотографию деда на нем», – шутят организаторы. Бывает, что портреты героев крепят даже на детских колясках. Будут показывать героев и на уличных медиаэкранах, но фильмы сгенерированы только из кадров с участниками прошлых лет.

В середине недели власти Екатеринбурга объявили, что праздничного фейерверка в День Победы в Екатеринбурге не будет. Планы по проведению военного салюта должно огласить командование ЦВО. Крупных народных гуляний вечером 9 мая не планируется.

Малоснежная уральская весна

Погода на этой неделе оказалась по-уральски капризной, с суточными перепадами температуры на 20 градусов. В ночь на 25 апреля в Екатеринбурге выпал снег. В воскресенье днем должно потеплеть до +20 градусов, но завтра снова придут похолодание и дожди.

Уклоняться от оплаты парковки стало дороже

Штрафы за неоплату парковок на екатеринбургских улицах возросли до 3-4 тысяч рублей. Такой закон приняли депутаты свердловского заксобрания. Они считают, что повышение штрафов позволит снизить количество нарушений такого рода и пополнить бюджет городского благоустройства. Закон вступит в силу с 7 мая.

Мигрант оскорбил девушку, которая оказалась бойцом UFC

В соседнем Челябинске мигрант из Таджикистана чуть не сбил на машине двух велосипедисток, а после стал оскорблять их. Все дело в том, что представителю другого государства не понравился внешний вид девушек. Сначала он преследовал их, а после чуть не задавил. Вместо извинений он принялся оскорблять их, в том числе называя «русскими свиньями», а на требование извиниться заявил, что «у них в Душанбе перед девушками не извиняются». Одна из девушек оказалась известной уральской спортсменкой, уроженкой Нижнего Тагила, бойцом UFC в легчайшем весе Ириной Алексеевой, которая представляет екатеринбургскую команду «Рать». Она обратилась в полицию с заявлением, но призвала не рассматривать конфликт как межнациональный. Виновника должны депортировать.

Мигрант наехал на русскую девушку

Уральцы поделились знаниями о Ленине

22 апреля исполнилось 154 года со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). «Новый День» спросил людей на улицах Екатеринбурга, что они знают об этом историческом деятеле. Люди старшего поколения без запинки ответили, что Ленин был вождем революции и основателем советского государства. Горожане помоложе дали более неожиданные ответы.

Кто такой Ленин

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube