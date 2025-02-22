Визит Набиуллиной, приговор первоуральскому извергу и «жаркие» споры в мэрии. Итоги недели «Нового Дня»

Закончилась очередная рабочая неделя, и екатеринбургская редакция «Нового Дня» подводит ее итоги. В уральскую столицу на форум приехала председатель Банка России Эльвира Набиуллина и представители «Талибана»*. В мэрии бурно обсуждалась судьба Березовой рощи. Кроме того, на этой неделе в очередной раз «отправили» в отставку губернатора Свердловской области. Подробнее о самых важных и интересных событиях – в нашем обзоре.

«Кибербезопасность» на Урале: про миллиарды, наказание дроперов и визит талибов*

В Екатеринбурге прошел форум «Кибербезопасность финансов». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о хищении кибермошенниками более 27 млрд рублей в 2024 году, а представитель МВД Андрей Храпов оценил ущерб аж в 200 млрд рублей. При этом ежемесячно дроперами становятся около 80 тысяч человек, для которых в большинстве случаев никакой ответственности не наступает. Храпов заявил о скором ужесточении наказания для них, приведя в пример успешные операции в Новосибирске и Татарстане, где фигурантам грозит срок по статье 210 УК РФ (создание ОПГ).

Для борьбы с кибермошенничеством эксперты финансового сектора работают над созданием биометрической базы данных голосов мошенников, запретом спам-звонков и необходимой автопрослушкой звонков и мессенджеров.

Визит на форум талибов (Талибан признан террористической организацией и запрещен в РФ), включая главу Центробанка Афганистана Нур Ахмада Агу, Эльвира Набиуллина объяснила статусом Афганистана как наблюдателя организации ШОС.

Пошумели и разошлись – «жаркая» беседа мэра Екатеринбурга с активистами Березовой рощи

Напряженная встреча главы города Алексея Орлова с жителями Академического района по поводу судьбы Березовой рощи никаких новых решений не принесла: мэр предложил провести общественный опрос, чтобы учесть интересы всех жителей района. Ситуация обострилась, когда активист Денис Каракоз обвинил специалистов Ботанического сада в том, что они получили деньги от застройщика за «правильную» экспертизу по растущим в роще краснокнижным растениям, после чего мэр сделал ему выговор: «Вы на что живете сами? Вы где работаете? Пользу приносите обществу? Или вы только помитинговать пришли и других оскорблять в моем присутствии? Совесть имейте».

Связывал изолентой и бросал о пол в ванной – в Первоуральске убийца 2-летнего ребенка получил 18 лет «строгача»

В Первоуральске суд приговорил Ивана Бекурина к 18 годам строгого режима за убийство 2-летней падчерицы. Изверг бил девочку ремнем, связывал ее изолентой, бросал о пол в ванной, избивал кулаками и ногами, и в конце концов забил насмерть. Ранее прокурор требовал 25 лет заключения. Выступая с последним словом в суде, Бекурин не признал вину, уверяя, что девочка погибла не от его рук.

Очередная «отставка» Куйвашева

На этой неделе газета «Ведомости» вышла с большой публикацией о скорой отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева со ссылкой на источники в администрации президента. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко сравнил ситуацию с анекдотом про блондинку и динозавтра: «Какие шансы его встретить? 50% – или встречу, или нет», – сказал он «Новому Дню». Большинство экспертов связывают возможную отставку с длительным сроком пребывания губернатора на посту.

«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Уральские болельщики получили на этой неделе несколько поводов для радости. ХК «Автомобилист» в выездном матче разгромил «Сибирь» 5:0 и досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Новую домашнюю серию спустя несколько дней екатеринбургский клуб открыл с победы над хабаровским «Амуром» – со счетом 5:3.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

Екатеринбург, Дарья Деменева

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