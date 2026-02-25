Число коррупционных преступлений за год выросло на 35,8 %

По итогам 2025 года в Свердловской области на 35,8% возросло количество преступлений коррупционной направленности, при этом снизилось число краж, грабежей, разбоев и мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», в 2025 году было возбуждено или рассмотрено несколько громких коррупционных дел в отношении чиновников, в том числе руководителей областного министерства энергетики и ЖКХ.

Напомним, бывший министр Николай Смирнов ушел в отставку 13 января, а уже 24 января он был арестован по обвинению в получении взятки. Николай Смирнов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. 15 июля его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. 12 декабря его приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Показания, данные Смирновым, легли в основу еще нескольких уголовных дел – бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, и так называемого дела Облкоммунэнерго, по которому арестованы крупный бизнесмен Алексей Бобров и его соратница Татьяна Черных.

Также под суд попали бывшие заместители министра Игорь Чикризов и Андрей Кислицын. Для Кислицына гособвинение сегодня потребовало 13 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, под суд попали несколько глав городов. Так, бывший мэр Артемовского Константин Трофимов осужден за получение взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Бывший глава Дегтярска Вадим Пильников также приговорен к 10 годам строгого режима. Попал в колонию и его бывший зам Виктор Солдатов.

Также в 2025 году в Кировском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей и сотрудников областного министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО). По обвинению в превышении должностных полномочий и растрате судят 9 бывших чиновников. Среди фигурантов – два бывших замминистра. Приговор по этому делу еще не вынесен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube