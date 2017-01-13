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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru подводит итоги первой рабочей недели в этом году. Безусловно, самым обсуждаемым событием стало обнародование мэрией новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге. В это же время ГИБДД начала закрывать движение из-за нечищеных дорог. Не обошлось и без криминальных скандалов. Как регион провел эту пятидневку – в обзоре агентства.

Событие недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Самая обсуждаемая тема этой недели – изменение схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге. . Как поясняется в приложении к опубликованному постановлению, цель оптимизации – повышение удобства и комфортности транспорта общего пользования, повышение регулярности его движения, увеличение скорости сообщения общественного транспорта; замещение автобусов малого класса новыми автобусами среднего и большого классов и так далее. Однако горожане не оценили «удобство и комфортность», резонно посчитав, что власти порезали около половины маршрутов, и ездить придется с двумя-тремя пересадками. Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Горожане потребовали у городских властей объяснений, разработки схемы, но так и не сумел сформулировать что-то внятное.

Ну а под конец недели горожан «добили» в РЭК – .

Скандал недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Скандал на сексуальной почве разразился в Черноусовском коррекционном интернате, где живут и воспитываются дети-сироты с отклонениями в умственном развитии. 15-летняя воспитанница заявила о неоднократных домогательствах со стороны руководителя учреждения. Анатолий Чечулин, ранее трудившийся директором учреждения, поехал забирать одну из подопечных, которая гостила у сестры. Подросток отказалась садиться в машину к мужчине, а когда за ней приехал другой педагог, девочка сквозь слезы рассказала, что директор «когда ранее возил ее к родственникам». Это вызывало у девочки страх и отвращение.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Мужчину временно отстранили от работы. По рассказам очевидцев, девочку после такого откровения отчитало руководство интерната, а ее сестра после визита представителей учреждения обнаружила откуда-то взявшуюся тысячу рублей. «. А уходя, Чечулин оставил на зеркале в прихожей мятую тысячную купюру. У меня денег особо нет, но это воспринимаю как взятку – поменять сестру на тыщу», – рассказала родственница ребенка. Сотрудники интерната подготовили письмо уполномоченному по правам ребенка Свердловской области Игорю Морокову с просьбой о защите детей. Следователи и прокуратура проводят свою проверку.

Заявление недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)На этой неделе суд все-таки приступил к рассмотрению дела о «пьяной» езде депутата заксобрания Армена Карапетяна. Парламентарий, напомним, попался в нетрезвом виде за рулем еще до новогодних праздников. Процедура лишения прав, которая для «простых смертных» идет десятки минут и в порядке живой очереди, в случае депутата растянулась на часы. А его адвокат просто сыпал невероятными аргументами.

В защиту депутата он заявил, что Карапетян – , никто не снял отпечатки пальцев с руля и вообще нет доказательств того, что за рулем был именно парламентарий.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)По версии инспектора, за рулем был именно Карапетян, он его лично видел. Но после того, как депутата попросили пройти в машину инспекторов, Карапетян пересел в другую машину, а его место водителя занял охранник, который тут же начал делать вид, якобы он и вел машину. В итоге . Заксобрание, судя по всему, .

Фото недели

Сотрудники Госавтоинспекции устали уговаривать власти почистить дороги и пошли на более радикальные меры. Например, практически всех автобусов. В Екатеринбурге тоже начали закрывать движение – , а потом . NDNews.ru посмотрел, что происходит на улицах из «черного списка» ГИБДД.

Видео недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В Екатеринбурге . Речь идет о застройке района Полеводство 2011-2015 годов, где предприимчивый гражданин Андрей Рожков продавал землю под ИЖС вместе со строительством дома. Однако получив задаток, бизнесмен исчезал, а люди же оставались без денег и домов. На данный момент в Чкаловском суде рассматривается 25 эпизодов, но география деятельности Рожкова – от Урала и до Крыма. Есть и те, кто не смог явиться на процесс – например, передвигающийся на костылях инвалид, который после обмана с жильем поселился с семьей в бане.

«Мне дешевле будет заплатить за прекращение уголовного дела кому надо, чем вам долги отдавать», – говорил бизнесмен потерпевшим. Однако дело все-таки дошло до суда.

Начало судебного процесса и ужасный быт обманутого инвалида смотрите на видео.

Судебный процесс

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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