Мэрия Екатеринбурга запустит опрос горожан о новой транспортной схеме

Публикации за 23.01.17

Администрация Екатеринбурга анонсировала опрос горожан на скандальную тему внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта. Исследование общественного мнения пройдет в форме анкетирования, вопросы к опросным листам сейчас разрабатывают специалисты. Кроме того, городские чиновники призывают екатеринбуржцев высказываться на форуме официального сайта мэрии, посвященного нововведению.

«Рабочая группа изучит результаты исследования, а также ознакомится с комментариями, оставленными в форуме, и на основании собранных сведений при необходимости внесет соответствующие корректировки в схему маршрутов», – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, новая система транспортного движения начнет действовать в уральской столице с 1 июля 2017 года. Реформа предполагает ликвидацию более 100 маршрутов общественного транспорта, что вызвало огромное возмущение рядовых горожан и резкую критику официальных лиц. Кроме того, свердловский прокурор Сергей Охлопков поручил организовать проверку законности действий мэрии. Завтра, 24 января, новую транспортную схему обсудят депутаты городской думы Екатеринбурга во время информационного часа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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