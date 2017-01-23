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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

Мэрия Екатеринбурга запустит опрос горожан о новой транспортной схеме

Мэрия Екатеринбурга запустит опрос горожан о новой транспортной схеме

Администрация Екатеринбурга анонсировала опрос горожан на скандальную тему внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта. Исследование общественного мнения пройдет в форме анкетирования, вопросы к опросным листам сейчас разрабатывают специалисты. Кроме того, городские чиновники призывают екатеринбуржцев высказываться на официального сайта мэрии, посвященного нововведению.

«Рабочая группа изучит результаты исследования, а также ознакомится с комментариями, оставленными в форуме, и на основании собранных сведений при необходимости внесет соответствующие корректировки в схему маршрутов», – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, новая система транспортного движения начнет действовать в уральской столице с 1 июля 2017 года. Реформа предполагает ликвидацию более 100 маршрутов общественного транспорта, что вызвало огромное и резкую . Кроме того, свердловский прокурор Сергей Охлопков поручил законности действий мэрии. Завтра, 24 января, новую транспортную схему Екатеринбурга во время информационного часа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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