Дело священника, арестованного за оскорбление чувств власти – «пусть посидит и поумнеет» (ФОТО) / «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVII

Публикации за 05.04.17

На прошлой неделе отмечалось 149 лет со дня рождения русского и советского писателя, драматурга и общественного деятеля Максима Горького. Так сложилось, что ровно три года назад мы рассказывали о неизвестном автографе Горького в письме, отправленном им на Средний Урал в начале прошлого века, с ходатайством перед большевиками за арестованного священнослужителя. А сейчас неожиданно обнаружился новый исторический документ – издевательский ответ властей на то обращение писателя, который NDNews.ru решил опубликовать в очередном выпуске спецпроекта «Архивные дела».

Неизвестный автограф писателя

Первый письменный артефакт был найден в самом начале сотрудничества нашего агентства с подполковником ФСБ в отставке Владимиром Киеней, который в 90-е занимался реабилитацией политзаключенных и других жертв сталинских репрессий. Документ хранился в архиве УКГБ по Свердловской области и был включен в дело священника Режевской церкви Петра Павловича Ладыжникова. Его арестовали 26 августа 1937 года и обвинили в том, что он участвовал в контрреволюционной подпольной организации церковников на Урале, ведя пропаганду против политики партии и Советской власти. Более конкретных обвинений в деле не было.

Тройкой УНКВД по Свердловской области 13 октября 1937 года Ладыжников был приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Священник отрицал причастность к повстанческой организации, но его словам не придали особого значения. В итоге в Реж священник не вернулся, его след затерялся в Сиблаге НКВД. Сегодня Ладыжников по делу 37-го года реабилитирован полностью.

Письмо же А.М.Горького, о котором идет речь, было отправлено в 1921 году. Тогда Петр Ладыжников, еще священник села Красноярское Камышловского уезда, был арестован за то, что в селе Ключевском Шадринского уезда проклинал с амвона Советскую власть, приветствовал приход белых войск и даже вступил в их боевую дружину, прогоняя мужиков с отданных им помещичьих земель. С отступающими белыми он ушел в Сибирь и через какое-то время вернулся в другой уезд, подальше от прежних мест. Приговор был жестоким: бессрочное заключение. Тогда и вступился за отца Петра известный писатель Горький.

Многим хотелось бы, чтобы в духе современного романа вмешательство известного писателя спасло провинциального священника. Увы, этого не произошло. Еще до того, как письмо Горького добралось до Урала, дело Ладыжникова 1920-го года было пересмотрено, срок заключения сокращен до 2 лет, считая со дня осуждения. Через год Петр был на свободе, принял церковь в Реже. Но это не умаляет цену благородного поступка писателя, который в годы Советской власти часто ходатайствовал за конкретных людей, доходя до самого Ленина, добиваясь освобождения или смягчения наказания.

Как же получилось, что писатель узнал о судьбе священника? Объяснение этому простое. Младший брат Петра Ладыжникова, Иван Павлович, был при царе в политической эмиграции, жил за границей вместе с Горьким (существует версия, что Ленин познакомился с Горьким именно на квартире Ивана Павловича Ладыжникова). По всей видимости, Иван Павлович и попросил писателя вступиться за брата. К слову, в 1937 году И.П. Ладыжников был членом комиссии по творческому наследию М. Горького. Таким вот образом письмо писателя с подписью оказалось на Урале, и потом, в 1937 году перекочевало в новое уголовное дело священника, которого судили повторно.

«С коммунистическим приветом»

Обстоятельства сложились так, что спустя три года после публикации этой истории в распоряжении NDNews.ru оказались новые документы, представляющие историческую ценность. В их числе – материалы допроса священника Ладыжникова и свидетелей по его делу, а также ответ свердловских властей на письмо Горького. Он крайне примечателен. Главным образом – своей стилистикой, своеобразной дерзостью и сарказмом («С Коммунистическим приветом» – каково, учитывая идеологические разногласия Горького с Советской властью? – прим. ред.). Приводим ответ полностью (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

«Москва. Пролетарском поэту Максиму Горькому.

Уважаемый товарищ Горький!

В ответ на ваше письмо об освобождении священника Ладыжникова Петра Павловича, сообщаем:

Ладыжников арестован нами 9-го августа 1920 года за контрреволюционную деятельность во время нахождения на Урале белогвардейцев.

Произведенным по делу разследованием, фактически установлено, что при белых Ладыжников вел среди масс усиленную травлю против Совработников и в частности коммунистов, лично сам организовал боевую белогвардейскую дружину и руководил ею, принимал активное участие в отобрании от уральских мужиков земли, коей наделила их Соввласть и, в заключение, при отступлении белогвардейцев, сбежал вглубь Сибири.

7-го октября мы его судили и приговорили безсрочно в концентрационный лагерь с применением принудительных работ.

28-го декабря дело в порядке применения амнистии пересмотрели и сбавили наказание до 2-х лет, считая со дня осуждения. В данный момент, получив Ваше письмо, пересмотрели дело снова и пришли к заключению, что Ладыжников, находясь на свободе, принесет Совласти вреда значительно больше, чем пользы, посему и решили, чтобы он досиживал и умнел. О чем считаем своим пролетарским долгом поставить Вас в известность.

С Коммунистическим приветом:

Зам.Предгубчека Штальбергначальник Серектно-Оперативного Отдела (подпись непонятна)

Екатеринбург, января 1921 года».

От автора. Вместо заключения

Интересно и одновременно тревожно наблюдать, как поменялся вектор истории. Складывается ощущение, что мы становимся свидетелями уникального явления – круговорота арестованных. Злополучные церковные гонения закончились, но появился какой-то клерикальный угар, который ложится сейчас в основу резонансных уголовных дел. Нельзя тут не упомянуть блогера Руслана Соколовского, которого судят в Екатеринбурге за экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, а также публикацией в Интернете роликов, которые некоторым гражданам показались кощунственными. Многие наблюдатели (в их числе – бывшие прокуроры, чекисты и следователи) отмечают, что сегодняшние дела напоминают им 37 год, поскольку применяются методы, очень схожие с теми, что использовал во времена «большого террора» НКВД. Приходится констатировать, что за 100 лет не поменялось только одно – судебная машина продолжает ломать судьбы людей, которые никого не убили и ничего не украли, а лишь высказали свое мнение.

Справка. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков; 28 марта 1868 – 18 июня 1936). Среди творческого наследия Горького – романы, пьесы, рассказы и очерки, многие из которых были экранизированы. Любителям литературы широко известны его произведения «Старуха Изергиль», «Песня о Буревестнике», «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и другие. Писатель вошел в историю не только как основатель социалистического реализма, но и как революционный деятель.

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