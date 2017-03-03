В Екатеринбурге выставлены снимки политзаключенных из архивов КГБ (ФОТОРЕПОРТАЖ) / «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVI

Публикации за 03.03.17

В фотографическом музее «Дом Метенкова» открывается выставка «Прекрасные незнакомцы», в которую вошли уникальные снимки из личных архивов, включенных в следственные дела репрессированных по политическим мотивам, реэмигрантов из Китая, и других дел из фонда Государственного архива административных органов Свердловской области (ГААОСО). О том, что собой представляют фотографии, какие в них скрыты истории и эмоции, NDNews.ru рассказала куратор вернисажа – руководитель экспозиционно-выставочного отдела Ельцин Центра Марина Соколовская.

– Выставка получилась достаточно объемной, какие снимки вы отобрали?

– На выставке можно увидеть снимки из личных архивов поляков, евреев, финнов, оказавшихся в СССР в поисках работы, фото корреспондентов из воинских частей и лагерей военнопленных, снимки, привезенные эвакуированными из западных областей РСФСР и реэмигрантов из Китая. Все это – свидетельства жизни людей в первой половине XX века, говорящие об особенностях языка любительской и студийной фотографии и фотографии как об инструменте, помогающем преодолевать все тяготы времени.

– Какой объем архивных дел был проанализирован и сколько фотографий выставлено в музее сейчас?

– Сначала снимки отбирали сотрудники ГААОСО, в результате своей работы они предоставили нам около 1 тыс. фотокарточек. Из всего этого массива мы отобрали 200 фотографий, которые обнаружились в нескольких десятках следственных дел. По сути, это улики, которыми в начале прошлого века оперировали сотрудники КГБ. Но с их помощью сейчас мы можем описать героев снимков и их истории языком типологий, классификаций, обобщений. Благодаря фотографии они не только жертвы политического режима и персонажи из прошлого, но и счастливые, улыбающиеся, позирующие, порой встревоженные, мечтающие, а порой резкие, сильные, живые люди…

– Расскажите на конкретном примере, что собой представляют личные архивы?

– Возьмем архив поляка Оскара Вакшаля. Он поселился в Надеждинске, это современный Серов. Работал в парикмахерской Красного Креста. В его архивно-следственном деле есть как снимки, привезенные им из Польши, так и фотографии Надеждинска конца 30-х годов. Он занимался фотографией, запечатлел на пленку знакомых, коллег, родных, свое рабочее место. И нам было интересно, чем фотографии из Польши отличаются от снимков людей, живущих в СССР. Советские граждане, как правило, более скованные и дисциплинированные.

В 1937 году в СССР Оскара Вакшаля арестовали как польского «шпиона» и приговорили к расстрелу. После себя он оставил фотографии, на которых вполне читаются и световые эффекты, и драматизм, и живость кадра.

– Какие еще истории рассказывают фотографии этой выставки?

– Есть фотографии из архива семьи купца Рихарда Штроля – известного до революции члена велосипедного общества Екатеринбурга и продавца автомобилей. Он был первым владельцем четырехколесного транспортного средства в нашем городе. К слову, в начале прошлого века в Екатеринбурге было всего 6 автомобилей. Продавать машины в то время было сложно, и Рихард сдавал их напрокат.

В числе фотографий есть снимок с рекламного пробега, в ходе которого демонстрировались возможности автомобиля. Вообще архив был изъят у супруги Рихарда, Леокадии Штроль. Их судьба известна. Сам Штроль в 1915 году был арестован за антисоветчину и антивоенные высказывания. Это серьезно подорвало его здоровье, он скончался. А в 1941 году арестовали уже Леокадию, ей тогда было уже за 60. Ее обвинили в прогерманских настроениях и расстреляли.

В этом смысле интересно вот что. Фотографии семьи Штроль делались как будто для глянцевого журнала. Снимки создавали образ успешной жизни, но реальная история показала, что жизнь этой семьи была не такой радужной.

– О чем еще рассказывают выставленные фотографии, есть снимки, которые вас больше всего удивили?

– В «Доме Метенкова», например, представлена часть архива Николая Мальцева. В 1933 году он, отслужив в армии, начал работать на Уралмаше в Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), занимался тем, что обучал всех стрельбе. Также работал в музее Революции. Серьезно увлекся фотографией. Составлял даже фотоальбом на тему освобождения Урала от Колчака. По иронии судьбы, из-за фотографий его и арестовали. У него нашли снимки Челябинского тракторного завода и обвинили в шпионской деятельности, арестовав в 1941 году. Мальцев был приговорен к лагерям, но оставил после себя огромный архив с очень интересными и сложными с технической точки зрения работами.

Например, у него есть снимок, где сам фотограф оказался в кадре – редкость для того времени.

Есть фотография, которая создает некоторый текст об Уралмаше как таковом. В обычном понимании завод – это нечто искусственное. А Мальцев трактовал Уралмаш как часть уральского пейзажа, он соединил природу, город, человека и социализм в одном снимке, сделанном на улице Ильича по направлению к площади 1-й Пятилетки.

Очень интересна фотография, на которой запечатлен летчик с подругами около новой машины ГАЗ-М1. По этому снимку можно изучать, например, автомобильную историю – на основе государственного номерного знака, в частности. А вообще создается впечатление, как будто фотографировали Штирлица. И персонажи смотрят не на зрителя, они как бы дистанцируются от фотографа. Многоплановый образ эпохи.

– Вы говорили, что на выставке также присутствуют военные фотографии. Что в них интересного?

– Эти фотокарточки, в отличие от прочих, обычно подписаны и мы знаем время, место съемки и что за люди на них запечатлены. Мы с точностью может говорить – здесь снят концентрационный лагерь в период Первой мировой войны, здесь – Бухенвальд. Есть групповые портреты, где видно, что фотограф жестко выстраивал композицию, расставлял людей. Есть семейные снимки и фотографии, сделанные на память военными перед отправкой на фронт. Имеются фотокарточки с фронта, на которых запечатлена передовая, окопы, тела убитых, а также снимки с метками (крестиками) о том, что запечатленный человек скончался.

В целом вы видите, что собранные фотографии – это яркие образы страны в движении. Войны, революции, индустриализация, развитие городов вынуждали людей переезжать. Ожидание разлуки, перемены, переживание хрупкости социальных структур делали фотографию важным инструментом сшивания ран индустриальной культуры, массовых обществ и революционных порядков. И все это можно с сегодняшнего дня и до 28 апреля увидеть в «Доме Метенкова».

Вместо заключения

Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) является единственным в стране специализированным архивом, куда были переданы архивы КГБ и ФСБ для публичного доступа. Помимо этого, здесь хранятся документы других ведомств – судов, прокуратур и военных комиссариатов. При содействии сотрудников архива в спецпроекте «Архивные дела» NDNews.ru выпустил целую серию показательных материалов о жертвах репрессий – о сфабрикованных делах Уральского повстанческого штаба, расстрелянных и сосланных в лагеря журналистах. Мы рассказывали трагическую историю балерины и директора театра музкомедии, как судили на Урале пленных немцев (в том числе адъютанта Гитлера), как они жили в лагерях. Отдельно выделили историю чекистов, написавших письмо Сталину из камеры НКВД №39. В нем арестованные силовики сообщали, как в Свердловске их же коллеги фабрикуют дела, описывали судьбы товарищей, прошедших чудовищные пытки. У этой истории было продолжение – мы публиковали письмо супруги чекиста, отправленного в камеру за то, что встал на сторону французского писателя, критиковавшего СССР.

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