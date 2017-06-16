Свердловские парнасовцы определятся с кандидатом в губернаторы 18 июня

Стало известно о девятой партии, которая намерена выдвинуть своего кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Это «Партия народной свободы», или «Парнас».

Как рассказал NDNews.ru координатор регионального отделения этой партии Михаил Борисов, «парнасовцы» определятся с кандидатурой в воскресенье, в 16:00. Кто именно претендует на участие в выборах, он раскрывать не стал.

Напомним, на завтра, 17 июня, назначены две партийных конференции. Сначала в Екатеринбурге соберутся «яблочники». До сегодняшнего дня считалось, что единственным кандидатом будет предложен Евгений Ройзман. Но сегодня стало известно, что на выдвижение от этой партии претендует также президент Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергей Тюриков. Ожидается, что на конференцию приедет сам лидер партии Григорий Явлинский.

Также сегодня о своем намерении включиться в губернаторскую гонку на территории Свердловской области заявила партия «Народ против коррупции», которая до сих пор никакой деятельности в регионе не вела и не имеет здесь даже областного отделения.

Согласно информации с сайта Минюста, штаб-квартира партии расположена на Ленинградском шоссе в Москве. Председателем числится некий Григорий Анисимов. Связаться с ними не удалось.

Между тем экспертами установлено, что муниципальный фильтр могут пройти только шесть уже выдвинувшихся кандидатов: Евгений Куйвашев (ЕР), Дмитрий Ионин (СР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Сергин (РППС) и Константин Киселёв («Зеленые»). У прочих претендентов на пост главы региона шансов на это нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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