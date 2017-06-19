Понедельник, 19 июня 2017, 07:30 мск

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На выборы свердловского губернатора заявились еще восемь партий

На выборы свердловского губернатора заявились еще восемь партий

Сразу восемь политических партий уведомили вчера избирательную комиссию Свердловской области о проведении мероприятий, посвященных выдвижению кандидатов в губернаторы. Большинство из них похожи на «партии-спойлеры», региональных отделений на Урале у них нет.

Как рассказал корреспонденту NDNews.ru советник председателя ИКСО Дмитрий Ветошкин, избирательная комиссия Свердловской области получила уведомления от нескольких партий. В «Коммунистическая партия социальной справедливости» – КПСС, «Социал-демократическая партия России», «Союз горожан», «Народная партия России», «Народный альянс», «Демократическая партия России», «Гражданская позиция». Все они проведут свои партийные конференции в среду, 21 июня, в Москве.

Партия «Яблоко», как писал NDNews.ru, заявляла ранее о намерении провести – после скандала на региональной конференции в Екатеринбурге. Но позже планы поменялись – уведомление о выдвижении, проводимом в другом регионе, должно быть подано за 3 суток.

Напомним, , что так называемый муниципальный фильтр в Свердловской области могут пройти только шесть уже выдвинувшихся кандидатов: Евгений Куйвашев (ЕР), Дмитрий Ионин (СР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Сергин (РППС) и Константин Киселёв («Зеленые»). У прочих претендентов на пост главы региона шансов на это нет.

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