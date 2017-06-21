Императрица-байкер и «они только целовались»: что нашел автор «Лжи «Мальтильды» в еще не вышедшем фильме (ФОТО)

Второй день обсуждается брошюра православного историка Петра Мультатули «Ложь «Матильды», которую он выпустил после просьбы депутата Госдумы Поклонской провести экспертизу фильма. «Справка об исторической достоверности фильма», как называет свой труд автор, с одной стороны, пытается доказать, что сценарист художественного фильма позволил себе вымысел, с другой – способна еще больше подстегнуть интерес к картине, красочно расписывая некоторые сцены. NDNews.ru ознакомился с этим сочинением, почему поцелуи считаются «платонической» дружбой и какие черты нацизма и оккультизма нашлись в фильме – читайте в материале агентства.

В храмах Екатеринбурга появились книги «Ложь «Матильды» издательства храма-памятника на Крови. Тираж 60-страничной брошюры – три тысячи экземпляров. Как отмечается в предисловии, депутат Поклонская поставила перед автором следующие вопросы: 1. Какие образы исторических лиц Российской империи, а также канонизированных РПЦ святого государя Николая II, государыни Александры Феодоровны формируются фильмом «Матильда» (судя по представляемым на исследование сценарию и трейлерам этого фильма)? 2. Искажаются ли реальные факты в фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя? Если да, то какие именно элементы и особенности дают основание для такого вывода? «Так как ни в сценарии, ни в трейлерах фильма «Матильда» его авторами не указывается, что он является пародией, фантастикой, комедией, экранизацией чьего-либо художественного произведения, то очевидно, что фильм «Матильда» претендует на жанр исторического фильма», – указывает автор в предисловии к своему анализу художественного фильма (а не документального).

Брошюра состоит из трех доказательных частей и вывода: в первой части автор описывает знакомство и отношения молодого цесаревича и балерины, во второй – его знакомство с будущей супругой и помолвку. Часть третья – этакое разоблачение фильма, автор показывает нестыковки художественного произведения и исторической реальности.

Записи из дневников

Источниками восстановления «исторической справедливости» для Мультатули стали дневники Николая II, балерины и некоторые другие документы. Все обращения в тексте к императору и членам его семьи автор начинает исключительно с большой буквы: Цесаревич, Наследник, ее Любимый, Жених и т.д. Балерина за всю книгу пару раз удостаивается названия по имени-фамилии, в остальных моментах – она просто Кшесинская. «Вес» личных записей исторических личностей также разный.

Автор брошюры указывает, что Александр III воспитал в сыне «целомудрие, хранение себя в чистоте», в записях дневника времен его юности указывается, что семья отмечала все церковные праздники (напомним, в XIX веке православие было официальной религией). И, заметив, что начал «засматриваться на красивенькие лица», цесаревич понял, что ему пора жениться. Автор не отрицает, что Николай не чурался юношеских влюбленностей, но дальше знакомства дело не заходило. «Одно из них, с балериной М.Ф. Кшесинской (той самой «маленькой К.» было раздуто обществом до размера «страстного романа)». Цитаты из дневника будущего императора в брошюре считаются исторической правдой.

Описывая знакомство балерины и цесаревича, Мультатули указывает на некую возможную недостоверность дневников Матильды. Николай это событие описал скупо, буквально отметив, что съездили на балет, а потом отужинали с воспитанниками. В дневнике балерины знакомству посвящено куда больше места, среди прочего она рассказывает, как Александр пригласил ее за стол, усадил между собой и цесаревичем, и с улыбкой сказал «не флиртуйте слишком». Проанализировав правила приличия того времени, Мультатули указывает: «Скорее всего, это плод фантазии М.Ф. Кшесинской, писавшей свои мемуары в глубокой старости».

Дальнейшее общение их, как указывает автор, было эпизодическим и не более чем дружеским. Например, как-то раз после спектакля Николай забрал балерину и повез сначала кататься, а затем на ужин, где присутствовали и другие люди. «Конечно, в присутствии пятерых посторонних ничего кроме дружеского общения между Наследником и балериной быть не могло». Тех же, кто уже в то время был уверен в интимном характере их отношений, Мультатули называет «профессиональными сплетниками». «Эта версия до сих пор является общепринятой у непрофессионального и малознающего историко-публицистического сообщества», – дает свою оценку противоположной точке зрения автор исследования. Максимум на что соглашается историк, – цесаревич и балерина целовались, но дальнейшего развития их отношения не получили. После поцелуя балерина писала Николаю письма с признаниями в любви, он отвечать не торопился и вообще подумывал прекратить это знакомство, опасаясь, что о них разузнают родители (в фильме же, как указывает Мультатули, сам Александр III был инициатором сближения пары). В конце концов, «поняв, куда склоняет его всеми силами «милая Панни», цесаревич оборвал отношения. А в апреле 1894 года Николай обручился с принцессой Алисой Гессенской. «После чего, по утверждениям самой же М.Ф. Кшесинской, Наследник у нее никогда больше не бывал», – пишет церковный историк.

Далее Мультатули переходит к описанию зарождения отношений между Николаем II и его будущей супругой, приводя сведения из дневника цесаревича о том, что она приглянулась ему еще в ранние годы и то, что их родственники против брака из-за религии (дочь великого герцога Гессенского была лютеранкой). Конечно, веру она сменила. Здесь же приводится фрагмент письма Николая, где он рассказывает о бывшей увлеченности балериной Александре Феодоровне. Автор брошюры делает вывод, что Николая на откровенность толкнули опасения неких провокаций со стороны Кшесинской.

«Разоблачение» художественного фильма

Наконец, в третьей главе Мультатули соотносит сценарий фильма с исторической действительностью (в том виде, в котором сам ее представляет). «Разбор полетов» он начинает с первых кадров фильма, где нам должны показать репетицию свадьбы: герои в реальности должны были быть одеты вовсе не в то, во что их нарядили в фильме, песня «многие лета» пелась не в тот момент и т.д. «Авторами полностью выдуман эпизод с падением Николая II в обморок», – пишет он. В фильме император замечает в зале бывшую возлюбленную и не может сдержать чувств, в реальности же, как указывает православный историк, ее вообще там не было.

Далее рассказывается о том, что Учитель оклеветал целый ряд императоров Дома Романовых. «За последние сто лет только один царь не жил с балериной. Это я», – говорит «киношный» Александр III. Мультатули возмущается такой ложью, за 100 лет до Александра III правила Екатерина Великая, «которая, разумеется, никакого отношения к «балетным амурам» не имела» (действительно, в перечнях фаворитов императрицы балерины никогда не упоминались, – прим. ред.). Далее историк говорит, что нет свидетельств связей с балеринами и у других императоров. И использование этой фразы, по версии Мультатули, это не неудачная фраза или историческая ошибка сценария, а «построение сознательной клеветнической версии в отношении целого ряда императоров Дома Романовых».

Затем он разоблачает еще некоторые художественные элементы фильма, называя это абсолютно не соответствующим исторической действительности (например, целый абзац посвящен рассказу о том, что сцены с оторвавшейся лямкой лифчика у балерины быть не могло). В этой же главе рассказывается, как Учитель провел параллель между Российской Империей и нацистской Германией, введя в фильм персонажа-врача с «зловещими чертами нацистского доктора Йозефа Менгеле». «Откровенным издевательским гротеском выглядит катание Императрицы «в защитных очках» на мотоцикле вместе с доктором Фишелем, что опять-таки не может не вызывать ассоциаций с нацистскими ристалищами», «Нездоровой фантазией сценаристов выглядят сцены с Владимиром Александровичем, бегающим за Аликс в шкуре медведя», «В сценарии фильма Аликс занимается тем, что проводит опыты с кровью, чтобы погубить Кшесинскую. Здесь невозможно не заметить каббалистические и оккультные ритуалы, в которых якобы замешана Царица-Мученица», «Сцена «грязных танцев» Аликс перед Наследником является прямым глумлением над Императрицей Александрой Феодоровной», – все это и многое другое пишет Мультатули.

Его также возмущает, что ряд событий в художественном фильме хронологически не соответствуют реальным событиям и что диалоги являются вымышленными. Конечные выводы православного историка занимают четыре страницы, суть которых – образы императора и императрицы подвергнуты глумлению и клевете, Николай II представлен как никчемный человек, одержимый блудной страстью, Александра Феодоровна изображена как оккультистка, в фильме все наврали, в сценарии и трейлерах искажены и исторические моменты, и морально-нравственные облики императорской семьи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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