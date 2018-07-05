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Четверг, 5 июля 2018, 14:40 мск

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Источник: Куйвашев предложил стать главой Екатеринбурга кандидату из «Реновы»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, похоже, определился с фигурой, которую будет двигать на выборах главы Екатеринбурга. Он предложил стать кандидатом Виктору Маслакову ‒ экс-гендиректору «Ренова-Стройгруп», бывшему вице-президенту Сколково, который сейчас является вице-спикером заксобрания Свердловской области и ректором Уральского государственного аграрного университета. Как сообщил «Новому Дню» источник, знакомый с информацией, пакет документов Маслаков подаст либо завтра, в последний день приема, либо уже сегодня.

При этом пока неясно, будет ли все же выдвигать свою кандидатуру вице-губернатор Александр Высокинский, который, таким образом, станет страховочным вариантом в этой кампании.

Напомним также, что в начале недели документы подал представитель «серого дома», креатура первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова ‒ первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. С ним г-н Куйвашев также встречался, после чего в ряде СМИ прошла информация о том, что губернатор одобрил именно его кандидатуру.

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