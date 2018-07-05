Мэром Екатеринбурга хочет стать 70-летний доцент Горного университета

В конкурсе на пост главы Екатеринбурга появился самый возрастной участник. Как сообщил РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, сегодня документы сдал 70-летний доцент Уральского горного университета Виктор Карпов. Общее число кандидатов в мэры достигло 14 человек.

Прием документов завершается завтра в 17:00. В списке участников уже есть «фаворит» конкурса – первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, начальник департамента экономики Алексей Прядеин, несколько бизнесменов и общественников, журналист Антон Дербенев, политолог и урбанист Дмитрий Москвин. Главная интрига связана с возможным появлением кандидата от губернатора Евгения Куйвашева. По мнению источников, им может быть либо вице-губернатор Александр Высокинский, либо ректор Уральского государственного аграрного университета Виктор Маслаков, ранее возглавлявший компанию «Ренова-Стройгрупп».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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