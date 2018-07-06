российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 июля 2018, 13:22 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

На пост мэра Екатеринбурга выдвинулась глава туристической компании

Сегодня вечером завершается прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга. Шестнадцатым кандидатом стала гендиректор туристической компании «Урал Лайн» Елена Лузина, сообщил РИА «Новый День» глава горизбиркома Илья Захаров.

Елена Лузина известна как один из первых французских гидов в Екатеринбурге. Ее компания занимается внутренним туризмом и организацией авторских экскурсий для иностранцев по всему Уралу.

Напомним, в конкурсе на должность главы Екатеринбурга участвуют также вице-мэр Алексей Кожемяко и замгубернатора Александр Высокинский. Эксперты полагают, что основная борьба развернется между ними. Кроме того, документы подали депутат ГД Андрей Альшевских, политолог Дмитрий Москвин, журналист Антон Дербенев, два сотрудника вузов, несколько предпринимателей и общественников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.18

Роспотребнадзор объяснил, почему ядовитый дом в Ивделе перестали считать ядовитым. / Знаковый матч России, лекция про восстание машин и оркестры в парке – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / К «российскому» четвертьфиналу ЧМ в ЦПКиО поставят телевизоры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы главы Екатеринбурга 2018

В мэры Екатеринбурга выдвинулись экс-директор «Реновы» и специалист по массажу

Будет битва: на конкурсные выборы главы Екатеринбурга заявился вице-губернатор Александр Высокинский

Мэром Екатеринбурга хочет стать 70-летний доцент Горного университета

Источник: Куйвашев предложил стать главой Екатеринбурга кандидату из «Реновы»

Слух дня: на конкурсные выборы главы Екатеринбурга может выдвинуться Александр Высокинский

Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал городской активист и политолог Дмитрий Москвин

На пост главы Екатеринбурга претендуют борец с коррупцией и начальник департамента экономики мэрии

Теперь их восемь: в конкурсе на пост главы Екатеринбурга появился еще один бизнесмен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Выборы главы Екатеринбурга 2018,

Новости партнеров