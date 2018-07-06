На пост мэра Екатеринбурга выдвинулась глава туристической компании

Сегодня вечером завершается прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга. Шестнадцатым кандидатом стала гендиректор туристической компании «Урал Лайн» Елена Лузина, сообщил РИА «Новый День» глава горизбиркома Илья Захаров.

Елена Лузина известна как один из первых французских гидов в Екатеринбурге. Ее компания занимается внутренним туризмом и организацией авторских экскурсий для иностранцев по всему Уралу.

Напомним, в конкурсе на должность главы Екатеринбурга участвуют также вице-мэр Алексей Кожемяко и замгубернатора Александр Высокинский. Эксперты полагают, что основная борьба развернется между ними. Кроме того, документы подали депутат ГД Андрей Альшевских, политолог Дмитрий Москвин, журналист Антон Дербенев, два сотрудника вузов, несколько предпринимателей и общественников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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