Первый отсев кандидатов в мэры Екатеринбурга пройдет 25 июля

В Екатеринбурге стартовал конкурсный отбор кандидатов на должность главы города. Сегодня комиссия в составе шести членов избрала себе руководителя и впервые ознакомилась с документами претендентов.

Напомним, заявки на участие в конкурсе подали 22 человека. Согласно правилам, документы кандидатов были запечатаны в отдельные конверты. Как рассказал «Новому Дню» глава горизбиркома Илья Захаров, сегодня комиссия вскрывала конверты и пересчитывала бумаги – все ли положенные сведения о себе предоставили кандидаты. Также комиссия подала запросы на проверку подлинности документов.

Решающее заседание по регистрации кандидатов в мэры состоится 25 июля. Пока не ясно, в каком формате оно будет проходить – открытом или закрытом. По словам Ильи Захарова, члены комиссии определятся с этим перед началом заседания.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Екатеринбурга не исключают, что после первого тура число претендентов на пост градоначальника сократится. Индивидуальные собеседования с кандидатами, скорее всего, начнутся уже в пятницу. Напомним, они будут проводиться в небольшом кабинете №459 на четвертом этаже администрации города. В мэрии намекнули, что готовы организовать интернет-трансляцию собеседований, но окончательное решение будет за конкурсной комиссией.

Напомним, в ее состав входят шесть человек: врио главы города Виктор Тестов, глава горизбиркома Илья Захаров, председатель городской общественной палаты Владимир Разбойников (назначены городской думой) и вице-губернатор Азат Салихов, председатель облизбиркома Валерий Чайников, советник губернатора Анатолий Гайда (назначены губернатором Евгением Куйвашевым).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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