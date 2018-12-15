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Суббота, 15 декабря 2018, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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Арест начальника СвЖД, повышение зарплат чиновникам и недельный смог: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги минувшей рабочей недели, во время которой был арестован начальник СвЖД, депутаты гордумы почти повысили зарплату муниципальным чиновникам, а ученые представили приложение, способное распознать рак. Об этом и других события подробнее – в нашем обзоре.

Событие недели

В пятницу, 14 декабря, прошли обыски в Управлении Свердловской железной дороги. По данным Следкома РФ, начальник СвЖД Алексей Миронов подозревается в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Вечером того же дня состоялось заседание в Ленинском районном суде, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Его адвокат ходатайствовал о возможности внести залог за подозреваемого. Сам начальник СвЖД заявил, что нет необходимости держать его под стражей во время следствия. Однако по решению суда Миронов отправился в СИЗО на 2 месяца – до 12 февраля.

Подозреваемый воспользовался присутствием большого количества журналистов и заявил, что дело против него сфабриковано для дискредитации его имени. Кроме того, Миронов назвал фирму и ее представителей, которые фигурируют в уголовном деле. «Заключение под стражу на 2 месяца это, знаете, совершенно необоснованно, никому я не угрожал и угрожать не могу», – эмоционально выступил чиновник.

Арест начальника СвЖД. Речь подозреваемого

Скандалы недели

На этой неделе гордума Екатеринбурга утвердила повышение зарплат главы города и муниципальных чиновников с 1 января 2019 года. В рамках новых правил сотрудники администрации получат прибавку в размере 19 окладов в год. Кроме того, поощрения на выборных муниципальных должностях (спикер и вице-спикер гордумы, глава избирательной комиссии, руководитель счетной палаты) составят 25 окладов в год. Также городские чиновники могут рассчитывать на премии за хорошую работу. Размер таких поощрений зависит от чина и срока службы, и составит от 160% до 280% от действующих окладов. Однако решение ЕГД было резко раскритиковано секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Повышением зарплат Екатеринбургских чиновников заинтересовался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Хочу напомнить, что бюджет дефицитный, поэтому намерения депутатов поднять заработную плату сотрудникам администрации и премии депутатам вызывают тревогу. Мы должны быть справедливы и ответственны за решение, которое мы принимаем», – заявил он.

Решение ЕГД предложено отменить

У депутатов появились неожиданные сомнения в необходимости повышать зарплаты. Таким образом, было решено, что вопрос повторно будет рассмотрен 19 декабря – на заседании комиссии по местному самоуправлению. Окончательное же решение будет принято 25 декабря.

Заявление недели

К середине этой недели губернатор Свердловской области заявил, что завершил проверку в отношении Ольги Глацких, и не нашел оснований для ее увольнения. Евгений Куйвашев написал в инстаграме, что объявил чиновнице выговор за ее слова о государственной политике в отношении детей. «Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того – они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные», – написал Куйвашев.

При этом ранее губернатор Свердловской области подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования (то есть фактически о его ликвидации). Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Фото недели

В пятницу на Екатеринбург и некоторые города Свердловской области опустился туман. Абсолютно безветренная погода стала причиной смога, провисевшего над Екатеринбургом почти всю неделю. В итоге выбросы предприятий и автомобилей начали скапливаться в воздухе. Туман сбил расписание аэропорта Кольцово. Из-за плохой видимости были задержаны вылеты и прилеты около 30 рейсов. Корреспондент «Нового Дня» узнал у медиков, что сделать, чтобы пережить этот период с минимальным риском для здоровья – как пояснили синоптики, действие штормового предупреждения будет продлено.

Видео недели

Уральские медики разработали приложение, которое помогает определить рак кожи на ранней стадии с помощью приложения для смартфона. Идея принадлежит врачу-дерматологу, ассистенту кафедры кожных и венерических болезней УГМУ Александре Шубиной. Изобретение называется Skin Cancer Stop («Скажем раку кожи нет»), его принцип работы – просканировать родинку и выдать вероятность развития рака кожи.

Приложение для диагностики рака кожи

На данный момент врачи проводят диагностику с помощью дерматоскопа стоимостью более 100 тысяч рублей. Приложение же стоит порядка 10 тысяч рублей и не требует высокой квалификации медика. Поэтому разработка будет очень полезна в небольших городах и селах, где нет профильных специалистов.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

В Кольцово из-за тумана задержано уже 30 рейсов – пассажиры ждут вылета восемь часов. / Арест начальника СвЖД. Он заявил, что стал жертвой провокации (ФОТО, ВИДЕО). / «Преступлений не допустим». Материалы скандального расследования по Росгосцирку отправляются Мединскому и Чайке (ВИДЕО). Читать дальше

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