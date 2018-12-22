Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» по традиции подводит итоги уходящей недели. Несмотря на приближающийся конец года, повестка была оживленной. Прошли хоть и ожидаемые, но громкие назначения, не обошлось без скандалов, регион обсуждал мусорную реформу. На этой же неделе пресс-конференцию дал президент. А сотрудники агентства провели эксперимент в БДСМ-отеле.

Событие недели: почти четыре часа Путина

20 декабря, в день ФСБ, президент страны Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию. В этом году глава государства отвечал на вопросы журналистов 3 часа 45 минут. Вопросы, касающиеся непосредственно Свердловской области, так и не прозвучали. Однако один из журналистов спросил, не пора ли применять какие-то меры к чиновникам среднего звена, которые своими заявлениями дискредитируют всю государственную политику. В качестве примера он привел не совсем верную цитату директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких: «Кремль не разрешал рожать». В своем ответе Путин назвал наш госаппарат недостаточно взрослым, нуждающимся в длительном обучении и припомнил 40-летнее хождение евреев и Моисея по пустыни.

Тема недели: мусорные расходы и доходы

Снова в тренде оказалась мусорная реформа. Жители региона начали постить в чатах «инструкции», как обмануть систему и не платить за вывоз мусора. Люди подсчитали, что если у в доме прописано 6 человек, придется выложить около 1000 рублей в месяц. РИА «Новый День» тоже сделало расчеты – для семьи из четырех человек мусор подорожает в 11 раз даже с учетом снижения платы за содержание жилья. При этом надо помнить: реформу продвигали под лозунгами «За чистую природу». На деле оказалось иначе – с нового года мусор можно будет свозить и на нелицензированные свалки, что изначально было запрещено. Куда на самом деле пойдут мусорные сборы с граждан, рассказала наш корреспондент – эксперт по ЖКХ в авторской колонке.

К слову, некоторым мусорная реформа весьма по душе. Например, «Уралмашу» и его представителю в ЕГД Григорию Вихареву. Его назначили директором МУП «Спецавтобаза», этот регоператор будет заниматься мусором в Екатеринбурге и всей Восточной зоне.

Назначение недели: Бидонько в правительстве региона

Бывший депутат Государственной думы Сергей Бидонько приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора по информационной и внутренней политике. И почти сразу же собрал журналистов в резиденции губернатора. Фигура в правительстве он не новая – был мэром Карпинска, пробился (со второй попытки) в министерство строительства, избрался в Госдуму и вернулся. В ходе беседы с журналистами Бидонько признал, что такие скандалы, как с Глацких и ЕГД, выставляют область в дурном свете.

Фото ДИП СО

А еще он заявил, что структуру управленческих округов (которые есть только на Среднем Урале) уничтожать нельзя. Без этого почему-то не смогут жить отдаленные от Екатеринбурга населенные пункты.

Скандалы недели: опасный общественный транспорт

Сразу два скандала в общественном транспорте на этой неделе стали достоянием общественности.

Сначала стало известно, что в Екатеринбурге несовершеннолетнюю девушку высадили из автобуса поздно вечером, на глухой окраине города, за семь остановок до дома. Студентка медицинского колледжа подробно рассказала «Новому Дню» об этом инциденте. А гендиректор компании-перевозчика давал объяснения в прокуратуре.

Инцидент в общественном транспорте

А в четверг произошла еще более жестокая история. Кондуктор в автобусе потребовала у незрячего мужчины оплаты за проезд собаки-поводыря. Он отказал – по закону это средство реабилитации. После чего кондуктор начала оскорблять мужчину и даже пообещала переломать ему ноги.

Видео недели: БДСМ-отель

В Екатеринбурге перед Новым годом открылся отель с БДСМ номерами. Съемочная группа РИА «Новый День» накануне побывала в этих необычных апартаментах. В комнатах помимо кроватей есть клетки, стулья, плети и наручники. Подробности – в видео «Нового Дня».

БДСМ отель. Испытано на себе

Фото недели: потерянное новогоднее настроение

Екатеринбург украшают к Новому году. Конкурс на лучшее праздничное оформление, который каждый год проводит администрация Екатеринбурга, был объявлен еще в конце ноября, появляются елочки, на фасадах зданий – гирлянды. Но почему-то нынешний декабрь пока не радует горожан новогодним настроением. Многие сравнивают уральскую столицу с Москвой, где улицы куда ярче украшены к Новому году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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