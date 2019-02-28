Куйвашев поручил правительству снизить налоги для «мусорных» регоператоров

Для региональных операторов по вывозу ТКО в Свердловской области могут быть установлены налоговые льготы.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, такой выход из сложившейся ситуации с высокими тарифами видит губернатор Евгений Куйвашев. «С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах», – сообщает ДИП со ссылкой на министра ЖКХ Николая Смирнова, обсуждавшего сегодня эту тему с губернатором.

Напомним, именно в Свердловской области тарифы оказались одними из самых высоких, и именно здесь протест против реформы не утихает, а наоборот, нарастает. Если до нового года свердловчане платили за вывоз ТКО 55-60 рублей в месяц с квартиры, то теперь в Екатеринбурге семья из двух человек платит 297 рублей, в Северной зоне с центром Нижнем Тагиле, где регоператором стал близкий к тюменским олигархам Боброву и Бикову «Рифей» – 286 рублей. В частном секторе Северной зоны, где доходы населения в разы ниже, чем и в Екатеринбурге, и в Тагиле, семья из 4 человек должна заплатить 643 рубля. По области уже прокатилась волна митингов, последний на сегодня состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле. На него вышли вместо заявленных 300 – около 700 человек.

Между тем, по мнению экспертов, «Рифей» не оставит попыток выйти за пределы северной зоны. Источники уверяют, что главная битва еще впереди. Связано это с двумя моментами. Первый ‒ с тем, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который завел энергетиков из Тюмени в регион, несмотря на громкие заявления по мусорной реформе и требования устранить узкие места, в общем, глубоко в тему не погружается и в повестке по реформе обращения с ТКО плавает. Своих земляков-тюменцев, на которых жалобы поступают тысячами только в администрацию Нижнего Тагила, он особенно не сдерживает. Поговаривают также, что губернатор вовсе готовится отбыть из региона, и потому не проявляет особого интереса даже к такой горячей теме, как попытки перекроить рынок.

Екатеринбург, служба информации

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