Противостояние или компромисс? Как будут развиваться события вокруг строительства храма святой Екатерины (ОПРОС)

С большой долей вероятности сегодня противостояние в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, где хотят построить храм святой Екатерины, продолжится.

После первой акции протеста свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил сторонам сесть за стол переговоров, а сам он собирался выступить в качестве модератора. Однако по факту переговоры провалились – тем, кто защищает сквер, ясно дали понять, что стройка продолжится, поскольку земля была выделена под церковное сооружение по закону. В итоге второй день протеста прошел уже по более жесткому сценарию – задержанных было в разы больше, а силовую поддержку оказывали не спортсмены, а бойцы ОМОНа.

Тем не менее, противники строительства в зеленой зоне продолжают настаивать на том, чтобы работы были приостановлены и чтобы в городе был проведен полноценный референдум. Несколько соответствующих петиций появились на портале Change.org и на сайте «Российская общественная инициатива». Но пойдут ли власти на компромисс – вопрос открытый.

«Новый День» предлагает читателям принять участие в опросе и спрогнозировать, как будут развиваться события.

1. Акции протеста продолжатся, задержанных будет еще больше, а храм все равно продолжат строить.

2. Протест сойдет на нет, и храм построят.

3. Власти пойдут на компромисс, приостановят стройку и проведут референдум.

4. Другой вариант.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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