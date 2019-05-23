Высокинского сделали козлом отпущения в истории со сквером и храмом. Ему прочат отставку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский стал крайним в конфликте, который разворачивается вокруг строительства храма святой Екатерины. Накануне на совещании в уральском полпредстве вина муниципальных властей подчеркивалась неоднократно.

«Последнее время идет рост числа конфликтов вокруг строительства культовых учреждений – это поддерживаются деструктивными политическими силами. Любые действия будут получать оценку. Муниципальные власти должны прогнозировать такое развитие событий. В Екатеринбурге надо прислушаться к жителям при принятии решений о строительстве тех или иных объектов, особенно культовых. Сложно сказать, что это конфликт РПЦ и общества. Это вопрос не в полной мере выполнения работы органами МСУ», – сказал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, открывая совещание.

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также, по сути, указал на вину муниципальных властей. «Градостроительная политика в Екатеринбурге велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. Надо сейчас исправить этот недостаток. С одной стороны, восстановить историческую справедливость с точки зрения восстановления храма. А с другой стороны, обязательно при обсуждении строительства любого культового учреждения, очень внимательно подходить к мнению граждан, жителей. Тогда подобных инцидентов не будет в принципе», – сказал он.

Виноватым в ситуации называют Высокинского и политологи. «Дело явно шло к тому, что мэрия провела бы опрос таким образом, чтобы место строительства собора в сквере подле драмтеатра осталось прежним. Тем более что формулировки, в которых президент такой опрос посоветовал провести, как раз допускали возможность переноса скорее сквера на новое место, чем храма. Это гарантировало бы продолжение протестов. А вот результат ВЦИОМ никому в здравом уме и трезвой памяти не придет в голову оспаривать. Вариант строительства в сквере отвергнут однозначно. ВЦИОМ – это не та организация, мнением которой мэрия Екатеринбурга сможет легко пренебречь. Тем более что 90-процентное возражение против плана именно мэрии по месту строительства трудно назвать чем-то иным, нежели выражением вотума недоверия городскому голове. В принципе после таких провалов подают в отставку. Или отправляют в нее», – написал в колонке для Business FM политолог Георгий Бовт.

Депутат Екатеринбургской городской думы, политолог Константин Киселев считает: причина недовольства Высокинским заключается в том, что он не проявил инициативы вовремя. «Губернатор первым из всех руководителей предложил диалог, как бы ни закончились переговоры, поэтому ему надо отдать здесь должное. Хотя первым мог быть и Александр Геннадьевич, это город, которым он управляет, но он этого не сделал. И то, что сейчас власть транслирует [недовольство Высокинским], – они это увидели. Губернатор делает гораздо более однозначные жесты по скверу, и они гораздо более миролюбивы, чем то, что предлагает Высокинский. Губернатор сказал, что надо искать другое место и не включать сквер в список [потенциальных площадок], а Высокинский на этом настаивает», – сказал он «Новому Дню».

Претензии есть к Высокинскому и у горожан, и у вышестоящих чиновников. Это видно невооруженным глазом. «Система пытается найти слабое звено, назначение таких виноватых происходит по своей бюрократической логике, Высокинскому нужно что-то сделать, чтобы система его не сломала. Видна политизация ситуации – призывы «Вернем прямые выборы мэра», плюс происходит перераспределение ответственности между мэрией и думой, между городом и областью, а Высокинский оказался на перекрестке. Но из всех этих институтов власти только он один вышел к людям, и он будет заниматься технологическим урегулированием конфликта», – сказал агентству политолог Александр Белоусов.

В свою очередь политтехнолог Андрей Перла считает, что Высокинский стал крайним исходя в том числе из формальных причин. «Вне зависимости от того, что мы с вами думаем, вопрос выделения земельных участков должна решать именно муниципальная власть. Вне зависимости от политических связей, кто на самом деле более влиятелен в этом вопросе, формально главный руководитель Екатеринбурга, мэр города, – он и есть тот, кто отвечает за эту ситуацию, и формально именно от него зависит ее разрешение. Понятно, что сейчас, когда история приобрела всероссийский размах, когда к ней подтянули авторитет президента, вариантов у Высокинского немного, но если отвлечься от политической составляющей, бюрократически отвечает именно он, в том числе за общение с недовольными – он это и делает, он и шишки собирает, он оказался в ситуации крайнего. Эту грязную тряпочку передавали и нашли того, кому некому ее передать дальше», – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, надо напомнить, что первоначально, в октябре 2017 года, не представители муниципальной власти, а избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые заявил, что в качестве площадки для строительства храма святой Екатерины рассматривается новый вариант – в сквере у театра драмы. Это произошло на заседании рабочей группы по храму, в котором приняли участие митрополит Кирилл, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Заседание было закрытым даже для прессы. «Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял еще весной», – заявил тогда Куйвашев.

Сейчас Александр Высокинский, которого, по сути, сделали козлом отпущения, пытается «передать грязную тряпочку» обратно, втянув в дискуссию губернатора, который вроде вышел сухим из воды, без существенных репутационных потерь. Конечно, если не брать в расчет требования об отставке Куйвашева – от православных активистов, которых возглавила сотрудница музея Оксана Иванова. На сегодняшней встрече с ними мэр, вопреки вчерашнему заявлению главы региона о том, что площадка у сквера не будет рассматриваться для строительства храма, сообщил, что «не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования». «Первая причина – я приду к Евгению Владимировичу (Куйвашеву) и буду рассказывать ему, что проходило сегодня. Мы будем обсуждать. Он высшее лицо, я – глава города. Позицию власти надо будет формулировать, но это мое мнение. Второе – как только мы убираем площадку из шорт-листа, мы влияем на опрос», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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