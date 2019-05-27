Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на сегодняшней встрече главы государства Владимира Путина с патриархом Кириллом стороны обсудили ситуацию со строительством храма святой Екатерины в Екатеринбурге. «Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам повестки дня», – цитирует его RT. Напомним, что сейчас администрация Екатеринбурга принимает предложения горожан об оптимальных, на их взгляд, площадках для строительства храма святой Екатерины. После их обещают обсудить с общественностью. При этом пока неясно, в какой форме – референдума или опроса. Кроме того, свердловские власти не договорились о том, включать ли в список потенциальных площадок сквер у драмтеатра, где две недели назад началось противостояние защитников зеленой зоны и сторонников строительства храма. Губернатор Евгений Куйвашев предложил не включать эту точку в шорт-лист, а его заместитель Сергей Бидонько и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, напротив, считают, что сквер должен быть среди вариантов. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 74% респондентов выступают против строительства храма в сквере у драмтеатра.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

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