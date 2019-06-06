«Снова на те же грабли на глазах у президента?» – эксперты о вариантах развития «храмового» конфликта

Объявление администрации Екатеринбурга о том, что сквер у драмтеатра оказался в десятке самых популярных площадок, предлагаемых горожанами под строительства храма святой Екатерины, снова заставило наблюдателей обсуждать различные варианты развития событий. По мнению опрошенных редакцией РИА «Новый День» политологов, если сквер все-таки окажется в списке для голосования, новая эскалация конфликта неизбежна.

Об этом заявил, в частности, политтехнолог Александр Пирогов. «Пока перед нами два варианта развития событий: сквер в списке или оставят, или все-таки уберут. Мне сложно предугадать решение наших чиновников, но я знаю, что второй вариант все же рассматривают всерьез. Потому что если его не убрать – он, вероятно, победит при голосовании, и все вернется на круги своя. Опять начнутся массовые протесты, причем с утроенной силой. Это окончательно подорвет доверие населения к властям и города, и области. И ведь все эти риски просчитываются, для того, чтобы это понять, не надо быть семи пядей во лбу. Инстинкт выживания у чиновников – один из древнейших, он должен возобладать. Вторая волна протеста снесет всех. Сейчас она немного улеглась, люди ожидают развития событий, но при малейших признаках манипуляции все начнется снова. И тогда кадровые решения будут однозначно, потому что это значит – наступать два раза подряд на те же грабли прямо на глазах у президента. Поэтому я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает».

Косвенным подтверждением мысли Пирогова служит сегодняшнее заявление депутата ЕГД, члена рабочей группы по храму Алексея Вихарева. Народный избранник пообещал, что 10 июня на заседании рабгруппы выступит с предложением исключить площадку в сквере из дальнейших обсуждений.

Другой депутат ЕГД, тоже член рабочей группы, Константин Киселев, опасается эскалации конфликта со стороны сторонников строительства в сквере, о чем он сообщил на своей странице в фейсбуке: «Началось технологическое давление на горожан. В почтовых ящиках появились листовки за строительство в сквере. Хорошие, дорогие. И уже сегодня можно себе представить, какое давление с использованием колоссальных финансовых ресурсов пойдет на горожан. Что ж, это было ожидаемо. Об этом предупреждали. Но всего один вопрос: А будет это способствовать миру и согласию? И ответ: Это будет способствовать расколу, это будет разжигать вражду», – заявил депутат и добавил, что сторонники сквера «ищут контакты» с полпредом президента на Урале Николаем Цукановым.

Третий депутат ЕГД, Дмитрий Сергин, который является убежденным сторонником строительства храма, напротив, говорит, что верующие и инвесторы уже на протяжении почти 10 лет идут на компромиссы, но сталкиваются с непониманием части граждан. «Риторика на протяжении всех этих лет одна и та же, – говорит Сергин. – Когда собирались строить на историческом месте, на Площади Труда, оппоненты говорили – «стройте где угодно, только не здесь». Церковь и меценаты пошли на уступки, разработали второй проект – храм на воде. Им снова сказали: «Где угодно, только не здесь». Теперь та же риторика повторяется уже на третьей площадке. Я не могу этого утверждать наверняка, но нельзя исключать, что сквер для кого-то – только предлог, и риторика «стройте где угодно, но не здесь», будет продолжаться и дальше, потому что для кого-то единственный «компромисс» – это не строить храм вообще». Добавим, что на своей пресс-конференции 14 мая отец Максим Миняйло заявил: «Позиция церкви по главному вопросу остается неизменной: храм святой Екатерины должен быть построен к 300-летию Екатеринбурга, и компромисса с теми, кто просто говорит «храму нет», достичь будет очень сложно».

Московский политолог Константин Калачев не исключает, что между администрацией Екатеринбурга и инвесторами храма есть какие-то договоренности, неизвестные широкой общественности. «Это (оставление Высокинским сквера в списке – прим.ред.) – не просто желание «продавить» решение, это что-то другое, и притом рискованное. Только-только напряжение пошло на спад. Надо было закрывать тему, а не чесать там, где не чешется», – считает эксперт. Он также отметил, что губернатор Куйвашев может заработать для себя политические очки, встав на сторону общественности, мнение которой выяснил во время своего опроса ВЦИОМ (тогда, напомним, 74% респондентов назвали сквер «неудачным местом для храма»). «Именно этот опрос реально показал настрой горожан, все остальное – манипуляции. Можно подключить административный ресурс. Можно – ультраправославных. И тогда, если в результате рейтингового голосования выберут сквер, то гарантированно возникнет вторая волна протеста, с политическими требованиями – отставки главы, возвращения прямых выборов мэра, проведения референдума. К чему это приведет? Давайте дождемся развития событий, и посмотрим», – предложил Калачев.

Добавим, что второе собрание рабочей группы, созданной для решения конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины, назначено на 10 июня. Будет ли на нем сформирован шорт-лист площадок – неизвестно. Однако уже прозвучало мнение, что само голосование надо проводить не раньше середины июля, а то и в сентябре, потому что летом «все горожане в отпусках».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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