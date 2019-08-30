Мэрия предложила изменить список площадок для храма святой Екатерины

В гордуме Екатеринбурга определились с датой четвертого заседания рабочей группы для выбора площадки под храм святой Екатерины. Собрание состоится 3 сентября в 11:30. На повестке – корректировка списка возможных участков.

Напомним, в июне депутаты и общественники выбрали три варианта, которые предполагалось вынести на городской опрос. Это пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, территория приборостроительного забора (ул. Горького, 17) и площадка снесенной телебашни (там сейчас планируется строительство ледовой арены УГМК).

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально внес предложение исключить площадку бывшей телебашни из перечня мест для храма. Взамен мэрия намерена предложить другой равнозначный участок.

Вторым вопросом будет рассмотрено обращение депутата Александра Колесникова, который входит в рабочую группу. Он просит признать голосование за исключение из перечня площадок сквера у театра Драмы недействительным.

Напомним, Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора на территории сквера в июне – спустя месяц после массовых протестов. Вслед за этим рабочая группа исключила эту площадку из перечня обсуждаемых мест. В августе мэр Александр Высокинский заявил, что после переговоров ООО «Храм святой Екатерины» согласилось расторгнуть договор об аренде земельного участка под сквером. Земля снова перейдет в категорию территории общего пользования. Юридически этот статус должна закрепить городская дума.

Кроме того, 4 сентября думская комиссия по местному самоуправлению рассмотрит проект обновленного положения о проведении городского опроса. В частности, депутаты должны утвердить форму опросного листа и количество вопросов для голосования. Таким образом, предполагается, что екатеринбуржцы будут выбирать место для храма святой Екатерины из трех предложенных вариантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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