Год Высокинского, новый конфуз Силина и старая «уголовка» Ковальчика – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Она запомнилась признаниями мэра Александра Высокинского, который отметил год на посту главы Екатеринбурга, странными заявлениями ректора УрГЭУ Якова Силина на ЛГБТ-тему, уголовным делом в отношении вице-мэра Александра Ковальчика, а также спорами вокруг храмового опроса. Обо всем этом и другом интересном – в обзоре агентства.

Тема недели

Во вторник депутаты ЕГД приняли решение о том, где, как и когда состоится опрос по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Он пройдет 13 октября, воскресенье, а волеизъявиться жителям Екатеринбурга можно будет на ближайшем к месту регистрации избирательном участке, в списке их 51. Голосование будет идти с восьми утра до восьми вечера. Участникам придется выбирать между двумя точками – бывшим приборостроительным заводом на Горького, 17, и участком за Макаровским мостом.

Само заседание думы, где принималось решение об опросе, прошло не без огонька – депутаты жарко спорили друг с другом и главой аппарата администрации города Ильей Захаровым. Противники опроса требовали объяснить, почему в листах не будет варианта «против храма», как избирком обеспечит сохранность бюллетеней и кто гарантирует отсутствие фальсификации. «Мы не будем ждать всю ночь. Чтобы не вызвать никаких подозрений в фальсификациях и так далее. Думаю, управимся к полуночи», – отметил Захаров.

Опрос утвердили со скандалом

Предметом спора было и то, нужен ли вообще сам опрос, ведь горожане выступали именно против строительства храма в сквере, а этот вопрос закрыли. Однако дума большинством голосов отклонила все предложенные поправки, а затем общим решением назначила опрос именно в том виде, в котором его предложила мэрия.

Как уже сообщалось ранее, чтобы опрос признали состоявшимся, в нем должны принять участие 10 857 горожан – это 1% от населения города. Однако в избиркоме посчитали, что желающих высказаться будет больше, поэтому собираются напечатать 100 тысяч опросных листов. «По аналогии с выборами мы могли бы изготовить 70% бюллетеней, то есть порядка 700 тысяч листов. Но мы посчитали, что это будет излишней тратой бюджетных денег. Поэтому первый тираж пока 100 тысяч. Если возникнет необходимость, администрация города допечатает нужное количество опросных листов», – пояснил председатель избиркома города Вадим Антошин.

Заявление недели

На этой неделе исполнился год с момента, как городская дума проявила солидарность и единогласно выбрала главой Екатеринбурга Александра Высокинского. Мэр дал пресс-конференцию по этому поводу и много говорил о благоустройстве, дорогах, доходах, кадровой политике, отоплении и других хозяйственных вопросах. В конце встречи он выступил с небольшой речью. Публикуем ее полностью: «У меня прошел год в должности мэра лучшего города земли, и я бы хотел выразить слова благодарности – в первую очередь, нашим горожанам за неравнодушную позицию. У нас год прошел непростой – было больше политики, чем в выборные годы, тем не менее, в городе основной рост социально-экономических показателей есть, экономика развивается, город продолжает поступательное движение вперед. Да, на фоне больших общественных обсуждений, поэтому я благодарен тем, кто подходил ко мне и говорил: «Делайте, вы все делаете правильно». Я благодарен тем, кто приходил и говорил: «Давайте что-то менять, что нужно сделать». Я благодарен депутатам думы, мы во многом где-то вместе смотрели новые планы и перспективы, искали новые компенсации, но в течение этого года – самое главное, что мы не потеряли динамику, а нарастили ее. Если убрать всю политическую мишуру, мы снова сделали большой шаг вперед. И, безусловно благодарен вам, журналистам, мы вместе прожили первый год без политического противостояния города и области, когда часть агентств работали на город, а часть на область, кто-то поменял направления деятельности, я за этот мужественный подход благодарен и за совместную борьбу с фантомными болями. Основное количество СМИ на территории города этот непростой этап перераспределения рынка прошли с честью, не уронив достойного звания журналиста. Спасибо, дорогие коллеги».

Скандал недели

В аккурат перед пресс-конференцией Высокинского – накануне мероприятия – стало известно о том, что в отношении его зама Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, когда он был директором ЕМУП «Водоканал». Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

«Могу предполагать, что речь идёт о событиях четырёхлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом. И я к их действиям никакого отношения не имею. Об этом много писали средства массовой информации, процесс был открытым и гласным. Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения. Уверен, что правоохранительные органы детально разберутся в вопросе, расставят все точки над i, а в дальнейшем не придется возвращаться к этому вопросу», – сказал сам Ковальчик.

Во время обысков в «Водоканале» следователи запросили документацию, которая действительно относится к 2015 году. «У меня претензий к Александру Анатольевичу нет. Сейчас задача – максимально быстро дать возможность правоохранительным органам максимально быстро разобраться в ситуации», – заявил глава Екатеринбурга на пресс-конференции.

Напомним, «Новый День» ранее подробно писал о событиях 2015 года – тогда подряд на утилизацию кека (содержимое канализации) выиграло НПДТ «Чистый город». Но вместо того, чтобы обезвредить отходы, их просто скинули в лесах вокруг Екатеринбурга. Наше агентство писало, как связан с этим предприятием бывший директор «Водоканала».

Курьез недели

Предыдущая неделя запомнилась ЛГБТ-скандалом, который разразился в УрГЭУ, – проректор вуза Роман Краснов пригрозил отчислением юноше, которого заподозрил в том, что он гей. Выводы сделали на основе данных мониторинга соцсетей, которые проводятся в университете. К новой неделе тема потухла, но, видимо, ректор вуза Яков Силин решил поднять ее снова. И записал видеообращение, в котором приравнял представителей ЛГБТ-сообществ к экстремистам-исламистам, продавцам наркотиков и самоубийцам. «К нам поступила информация от студентов, а потом и от родителей, в отношении одного из студентов, фамилию называть не буду, он молодой человек, сирота, поступил только что на бюджет по особой квоте, надеюсь, учиться он будет хорошо. Информация такая, что он в открытую, представившись студентом нашего университета, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы считаем, что это недопустимо, недопустимо продвижение, популяризация. У каждого могут быть свои особенности, у каждого могут быть свои интересы. Но это не означает, что свои склонности или отклонения надо навязывать это другим. В университете это не принято и не будет принято сообществом. Я бы очень просил этого молодого человека и других не присоединять университет к своим проблемам вот в этом случае. Не считать, что кто-то вам дал право продвигать свою приверженность, возможно, как в этой ситуации, к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации либо тем паче связанными с радикальными течениями, экстремизмом, суицидами, наркотиками, и так далее. У вас есть особенности – они ваши, вы пришли учиться – учитесь», – заявил он.

Фото недели

Жители Каменского района растащили по частям автомобиль, который сорвался с обрыва у порога Ревун на реке Исеть. Машина упала в момент, когда в ней находились двое мужчин, занимавшихся любовью. Один из них получил травмы и был госпитализирован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.19

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд – болельщики возмущены. / Соловьев приехал в Екатеринбург и не нашел в нем бесов (ФОТО). / В Полевском задержали лжеполицейского, который был в розыске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»