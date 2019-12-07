Разбор полетов от полпреда, новые проблемы с метро и обыски у зампрокурора. Итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Первая неделя зимы в Свердловской области оказалась наполнена криминальными историями. Арестовали участников секты, замучивших ребенка, а заместителя областного прокурора заподозрили в причастности к преступлению. Полпред президента в УрФО проверил, как свердловские чиновники исполняют задачи, поставленные президентом, а мэрия Екатеринбурга сделала очередное невеселое заявление про метро. Об этом и многом другом читайте в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: Николай Цуканов проверил эффективность свердловских чиновников

На этой неделе полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел заседание, посвященное реализации нацпроектов в Свердловской области. На этот раз совещание прошло не на его территории, а в заксобрании Свердловской области. Полпредство словно послало сигнал заксобранию, что депутаты должны требовать решения проблем избирателей, а не успокаиваться сухими отчетами и цифрами. «Не надо ждать и отталкиваться только от нацпроекта, надо решать проблемы», – подчеркнул Цуканов. По сути, сказанное полпредом легко переносится на все, о чем докладывали свердловские чиновники и губернатор Евгений Куйвашев.

Практически по всем направлениям, о которых областные министры отчитывались в позитивном ключе, у экспертов полпредства оказались другие данные. В сфере здравоохранения «внезапно» вскрылось, что в некоторых городах от рака умирают в 3,2 раза чаще, чем по области, кроме того, в целом в регионе очень остро стоит кадровая проблема в медицине: не хватает врачей. Нормативы по состоянию дорог вроде бы соблюдаются, но при этом в ряде городов число ДТП со смертельным исходом существенно возросло. Малому бизнесу как будто бы помогают, но только с начала этого года в регионе закрылись 1700 малых предприятий.

Заявление недели: льготного проезда в метро не будет еще долго – турникеты старые

Заявлением недели на днях отметилась администрация Екатеринбурга в лице вице-мэра Марины Андрусь. Когда в Общественной палате города обсуждали возвращение льготных тарифов на проезд в метро (они исчезли, когда в мае проезд в подземке подорожал, а на наземном транспорте остался прежним), она заявила, что для этого надо дождаться замены турникетов, на которых будет установлено новое оборудование. На вопрос, нельзя ли было предусмотреть это раньше, чиновница ответила: «Мы что, за два года должны были подумать об этом и начать копить деньги? Замена турникетов по затратам сравнима с обновлением подвижного состава. В бюджете предприятия таких денег нет. Не забывайте, что у метрополитена большие затраты и на выполнение требований безопасности».

Суд недели: арестованы сектанты, подозреваемые в убийстве ребенка

Арест сектантов

На этой неделе были отправлены под арест до 26 января подозреваемые по делу об убийстве девятилетнего мальчика – отец ребенка Иван Казанцев и глава секты «Ученики Иисуса Христа», в которой состояла семья ребенка, Земфира Гайнуллина. Отец мальчика на суде отказался отвечать на вопросы журналистов, но судье ответил, что у него два паспорта – российский и немецкий. Кроме того, он заявил, что не доверяет людям, а только богу.

Скандал недели: с уголовным делом замначальника СУ СК может быть связан зампрокурора

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка инициировал служебную проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. В Генпрокуратуре сообщили, что это связано с уголовным делом о получении взятки в Следственном комитете. Дома и на работе у Чуличкова прошли обыски. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Напомним, ранее на два месяца под домашний арест был отправлен заместитель руководителя свердловского областного следственного управления СКР Михаил Бусылко. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей.

Назначение недели: ЦПКиО возглавила бывший исполнительный директор Теле-клуба

Фото со страницы Екатерины Кейльман в фейсбуке

После почти целого года размышлений администрация Екатеринбурга определилась, кто возглавит Центральный парк культуры и отдыха. Выбор чиновников пал на Екатерину Кейльман, в недавнем прошлом – исполнительного директора «Теле-клуба». Уже в понедельник, 9 декабря, она будет представлена коллективу ЦПКиО имени Маяковского.

Видео недели: в камышловском приюте держат истощенных собак

Приют с измученными собаками

В Камышлове на этой неделе зоозащитники почти сутки дежурили возле пункта кратковременного содержания бездомных животных. По данным волонтеров, за собаками не ухаживают, их не лечат и не кормят. Звери сильно истощены, у некоторых видны раны. Хозяин приюта возражает, что его вины тут нет – животные поступают к нему в таком состоянии. Проверку проводят ветнадзор и прокуратура.

Фото недели: в Екатеринбурге строят первый в России «шоу-рум» при СИЗО

Читателей «Нового Дня» заинтересовало здание, недавно появившееся на территории СИЗО на улице Репина в Екатеринбурге. «Что это за модное сооружение на территории тюрьмы? Окна в пол – это какие-то новые стандарты тюремной системы? Кофейня, коворкинг и вот это все?» – написала жительница города Наталья.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, что здесь будет размещаться торгово-выставочный комплекс, где будут продавать изделия и товары, сделанные заключенными. «Планируем запустить его где-то во втором квартале 2020 года. У нас есть отдел маркетинга, мы раньше делали много продукции для предпринимателей, которые потом под своим брендом продавали ее, но нам хотелось выйти под своим брендом – потребность такая давно возникла. Тут такое место хорошее! Сколько людей мимо ходит», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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