Неудобный выходной, тайные желания мэров и судьба метро – итоги недели от РИА «Новый День»

Жителям Свердловской области и екатеринбуржцам пока не удается поймать новогоднее настроение. Главы городов приехали просить денег, а в итоге им пришлось участвовать в странных конкурсах. Президент России высказался о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге, но не сильно обнадеживающе.

Зато прокладке трамвайной линии в Верхнюю Пышму теперь ничего не мешает – затонувший на этом участке экскаватор все-таки удалось вытащить. О самых важных и интересных событиях минувшей рабочей недели – в нашем обзоре.

Тема недели: неудобное 31-е декабря

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вслед за указом губернатора перенес выходной день с субботы, 28 декабря, на 31 число для муниципальных учреждений, в том числе и для школ и детских садов. Теперь из этого екатеринбургских родителям придется столкнуться с массой неудобств. «Дурацким решением чиновники внесли полную сумятицу в жизнь простых людей. Садики будут работать 28-го, а 31 декабря людям некуда будет девать детей. Спасибо большое. Мы что, должны без содержания оформлять? Потому что губернатор решил отдыхать?» – говорят горожане. Впрочем, в департаменте образования отметили, что школам разослана рекомендация придерживаться обычного учебного графика.

Напомним, сделать 31 декабря выходным днем за счет рабочей субботы предложили многие губернаторы. Однако президент России Владимир Путин заявил, что такие решения нельзя принимать в спешке.

В ожидании праздника: свердловские мэры рассказали о новогодних желаниях

На этой неделе главы городов съехались в Екатеринбург на очередное губернаторское совещание по нацпроектам. Но до обсуждения денежных вопросов уже знакомый им бизнес-тренер Владимир Соловьев предложил разминку: написать собственные пожелания на новогодние каникулы. Затем ответы вывели в электронное облако слов. Оказалось, что большинство градоначальников мечтают в зимние каникулы просто отдохнуть, выспаться, провести время с семьей. Но встречались и довольно откровенные желания – выпить, сходить на дискотеку или в баню, повалять дурака, и даже помолиться о порядке в ЖКХ.

Заявление недели: Путин пообещал Екатеринбургу метро, но не сразу

В четверг состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, где у главы государства попросили помощи в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Путин отметил, что такие проекты действительно нужно реализовывать вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке. Только вот до Екатеринбурга, судя по всему, очередь дойдет не сразу.

«Мы недавно про развитие метро в Красноярске говорили – там начали строить и бросили, заморозили, наверно, там будет сначала. Такой вид транспорта будет в Екатеринбурге востребован, но надо поработать нам с местными властями», – заявил президент.

Кстати, о чем бы ещё спросили уральцы Владимира Путина, показал наш небольшой уличный опрос.

О чем спросить Путина, а о чем – не стоит

Видео недели: военные помогли вытащить из озера утонувший экскаватор

На этой неделе завершилась операция по спасению увязнувшего в озере под Екатеринбургом экскаватора. Две землеройных машины затонули еще 13 декабря на месте строительства будущей трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Один экскаватор удалось извлечь в день инцидента. А вот чтобы вытащить второй, пришлось привлекать военную технику.

Спасение экскаватора

Зарисовка недели: дом ипохондриков

Съемочная группа «Нового Дня» обнаружила на Уктусе любопытный дом. В пятиэтажной хрущевке с шестью подъездами расположились сразу четыре аптеки. В одной из них фармацевт рассказала, что с конкуренцией проблем нет: люди заходят, если есть время, обегают все четыре точки в поисках низких цен и делают выбор. Вероятно, лекарства в этом районе на самом деле пользуются популярностью.

Фото недели: Екатеринбург засыпало снегом

В пятницу на уральскую столицу обрушился сильный снегопад, о чем еще накануне предупреждали метеорологи. С утра город встал в пробки (8 баллов по Яндексу), затруднения на дорогах наблюдались весь день, а к вечеру ситуация стала еще хуже. Из-за снежных заносов на трассах случился всплеск ДТП, к сожалению, с жертвами.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что техника и рабочие круглосуточно чистят снег. Но коммунальные службы явно не справились с таким обилием зимних осадков, так что очищать тротуары от сугробов приходилось обычным горожанам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.19

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