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Финансы

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Публикации за 02.03.17

Роботы осложнили жизнь клиентам банков / Блокировке подвергается все больше число финансовых операций

Роботы осложнили жизнь клиентам банков Блокировке подвергается все больше число финансовых операций

Стремление банков автоматизировать методы выявления подозрительных операций клиентов привело к массовым блокировкам счетов за «нарушение антиотмывочного законодательства». По данным «», более 80% жалоб поступает в отношении Сбербанка, который выступил пионером в процессе централизации таких проверок. По мнению участников рынка, вскоре с данной проблемой столкнутся клиенты и других финансово-кредитных организаций.

Издание отмечает, что жалобы на незаконные блокировки счетов появились на сайте banki.ru. Эксперты отмечают, что работа с подобными жалобами не относится к полномочиям Росфинмониторинга, они перенаправляются в ЦБ, а их изучение требует много времени.

Жалобы зачастую возникают из-за трех проблем: блокировка карт при внесении или снятии крупных сумм, либо переводах на счет клиента или третьему лицу. Со слов клиентов, банк просит пояснить и документально подтвердить источник поступления денежных средств. Срок рассмотрения документов – от двух до пяти рабочих дней, но после рассмотрения банк может отказать в разблокировке счета, так как «документы не объясняют экономического смысла операций».

Антиотмывочный закон (115-ФЗ) вводит обязательный контроль операции на сумму от 600 тыс. рублей, но банк вправе приостановить или заблокировать транзакцию и на меньшую сумму при возникновении подозрений и запросить документы о происхождении средств или цели сделки.

Отмечается, Сбербанк стал лидером по количеству жалоб во многом из-за доминирования на рынке. «На Сбербанк приходится порядка 65% рынка подобных платежей», – отмечает зампред правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Однако резкий рост жалоб эксперты связывают именно с автоматизацией процессов в банке.

«Рост жалоб клиентов Сбербанка напрямую связан с происходящей сейчас автоматизацией процессов комплаенс в банке и их централизацией», – отмечает представитель АРБ Алексей Тимошкин. «Мы поэтапно переводили контроль за операциями в центр комплаенса в Санкт-Петербурге, и сегодня проверка всех операций клиентов идет через него. Централизация и автоматизация процессов в разы снизила расходы на проверку трансакций, проходящих через банк», – пояснила зампред Сбербанка Белла Златкис.

Происходит проверка так: специальная программа-робот отсортировывает операции по формальным подозрительным признакам и блокирует их. «Это позволяет в разы увеличить качество комплаенс, но в итоге приводит и к значительному росту фактов блокировки счетов и карт добросовестным клиентам, чьи трансакции робот счел подозрительными по формальным признакам», – рассказал Алексей Тимошкин.

В пресс-службе ЦБ в свою очередь сообщили: «Противолегализационным законодательством кредитным организациям предоставлено право отказывать в заключении договора банковского счета с клиентом, отказывать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также право расторгнуть договор банковского счета с клиентом. Решение о реализации указанных полномочий принимается кредитной организацией самостоятельно на основании собственных правил внутреннего контроля».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.03.17

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