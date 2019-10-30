Ученые предложили властям оплачивать россиянам рецептурные лекарства

Российским властям следует перенять опыт большинства развитых стран и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства. С таким предложением выступили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Статья с обоснованием данного предложения опубликована в «Мониторинге РАНХиГС».

По их мнению, нынешняя система государству не выгодна. Люди либо отказываются от приобретения медикаментов и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают и оказываются за чертой бедности. Авторы статьи считают, что в идеале государство должно субсидировать приобретение всех важнейших рецептурных лекарств (а не 20% как сейчас). Они признают, что для софинансирования хотя бы 70% медикаментов потребуется 430 млрд рублей.

Одним из путей решения проблемы ученые называют возмещение расходов (как это делается во Франции) или включение расходов на лекарства в норматив финансирования поликлиник, что стимулирует врачей более рационально применять препараты. Назаров уверен, что реформа поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровень бедности, что позволит достигнуть показателей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

По мнению Александры Суслиной из Экономической экспертной группы, деньги из бюджета на финансирование рецептурных лекарств найти можно, пишет РБК. Однако необходимо, чтобы за государственный счет при этом не покупались неэффективные лекарства, потому что это повысит расходы, а к улучшению качества жизни не приведет, подчеркивает эксперт.

Москва, Иван Гридин

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