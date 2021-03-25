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NewDayNews.ru

Четверг, 25 марта 2021, 09:20 мск

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В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

Американская фармацевтическая компания Valisure, занимающаяся проверкой медпрепаратов, обнаружила, что ряд дезинфицирующих средств для рук содержат бензол, способствующий возникновению рака, пишет Bloomberg. Средства с бензолом появились на прилавках после того как на фоне пандемии и высокого спроса исчезли другие санитайзеры.

Valisure проверила 260 флаконов от 168 торговых марок. Выяснилось, что 17% содержат бензол. При этом в 21 флаконе (8%) содержался бензол в объеме более двух частей на миллион – это предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук.

Наибольшее содержание бензола компания обнаружила в санитайзерах artnaturals, Scentsational Soaps & Candles Inc., huangjisoo, TrueWash, The Creme Shop, Star Wars Mandalorian, Body Prescriptions, Born Basic, beauty concepts, PureLogic, Miami Carry On, Natural Wunderz, clean-protect-sanitize, Puretize, Hand Clean 100.

Наиболее высокий уровень бензола был выявлен в средствах, произведенных в Китае и США. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бензол относят к веществам с самым высоким риском для развития рака наравне с асбестом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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