Полмиллиона россиян остались без света, Киев не отпустил с фронта ампутантов, Венгрия не дала потратить на Украину 50 млрд евро – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Главным событием уходящей недели для страны стала прямая линия с президентом РФ, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным». Россияне обсудили с главой государства самые актуальные вопросы, включая частые отключения электроэнергии, резкие скачки цен на продукты, особенно на столовое яйцо.

Событие недели – прямая линия с президентом РФ длилась более четырех часов

Россияне прислали более 2,8 млн вопросов и обращений для президента РФ в преддверии прямой линии. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла в смешанном формате пресс-конференции и прямой линии. Мероприятие длилось более четырех часов, за это время главу государства успели спросить о его отношении к обстановке в мире и отдельным проблемам внутри страны.

Блэкаут недели – около 500 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Почти полмиллиона жителей Дагестана, ЛДНР, Псковской и Ростовской областей остались без электричества из-за ледяного дождя и снегопадов.

Ремонтники сумели восстановить энергоснабжение почти для 300 тыс. человек, но из-за непогоды число затронутых отключениями вновь превысило 220 тыс. человек.

Цена недели – в Крыму нашли десяток яиц за 230 рублей

Россияне увлеклись своеобразным соревнованием, публикуя в соцсетях фотографии ценников на столовые яйца. В Крыму нашли десяток куриных яиц стоимостью в 230 рублей.

Минсельхоз уверен, что в ближайшее время цены на столовые яйца перестанут расти благодаря поставкам из-за границы. Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на этот продукт до 30 июня 2024 года. 21 турецкая компания уже готова поставлять яйца в Россию.

Шок недели – ВКК на Украине признают годными военных с увечьями

Врачебные комиссии не отпускают из ВСУ людей с ампутациями и увечьями. Уже три месяца ВКК повально отказывают в демобилизации военным, по сути, ставшим инвалидами. В Киеве признали провал мобилизации и заявили, что главным стало количество, а не качество.

Блок недели – Венгрия блокировала в ЕС выделение 50 млрд евро для Украины

Венгрия заблокировала выделение Украине помощи в сумме 50 млрд евро. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что повторные переговоры состоятся только в следующем году.

Позор недели – визит Зеленского в США возмутил сенаторов

Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал «позорным фарсом» визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Политик посчитал недостойной процедуру, при которой глава киевского режима снова и снова просит отдать ему деньги американских налогоплательщиков, пока в самих Штатах не решены проблемы с безопасностью.

Новинка недели – первый морской дрон отправлен в зону СВО

Военно-промышленный холдинг KMZ отправил в зону СВО первый отечественный морской надводный дрон. Катер, который может двигаться без экипажа, получил рабочее название «ББКН «Одуванчик». До конца года планируется построить еще десять таких катеров и отправить на испытания в войска.

Решение недели – Финляндия откроет 15 своих районов для военных из США

Финляндия планирует открыть для войск из США 15 военных районов. По этим территориям американские военные смогут свободно перемещаться, возить технику и даже иметь там объекты для исключительного пользования, куда не допустят финнов.

© 2023, РИА «Новый День»

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