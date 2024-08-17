Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящей неделе президент Владимир Путин заявил, что России не о чем говорить с киевским режимом, который атаковал Курскую область в расчете улучшить свои переговорные позиции. ФРГ и остальной мир наконец узнали, кто стоит за подрывом «Северных потоков». В России запретили экспорт бензина и предупредили о подорожании продуктов питания.

Освобождение недели – ВС РФ освободили еще три поселения в ДНР

За неделю подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в Донецкой народной республике. Министерство обороны РФ отметило, что российские войска активно продвигаются по всей линии соприкосновения несмотря на попытки киевского режима ослабить их атакой на Курскую область.

Отказ недели – Путин заявил, что с Киевом не будет «никаких переговоров»

России не о чем говорить с теми, кто бьет по мирным людям и пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что попытавшийся захватить Курскую область противник получит достойный ответ, а все поставленные в начале СВО цели будут достигнуты. Путин вновь напомнил, что Запад воюет с Россией руками украинцев и этой атакой вместе с киевским режимом пытался улучшить переговорные позиции Украины. Но теперь о переговорах «не может быть и речи», заявил Путин.

Сенсация недели – Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

В Германии выдали ордер на арест гражданина Украины, которого считают причастным ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Под подозрение попали еще два украинца.

Тогда же стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва трубопроводов. Когда о готовящейся диверсии узнали в ЦРУ, Зеленский пошел на попятную, но экс-глава ВСУ Валерий Залужный отдал приказ действовать. Как только история появилась в СМИ, Залужный назвал провокацией обвинения в свой адрес.

Решение недели – режим ЧС ввели в Белгородской области из-за массовых ударов ВСУ

14 августа в Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня в связи с массовыми ежедневными обстрелами и атаками беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков признал, что власти региона не могут сами справиться с последствиями атак киевского режима.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласилась с региональными властями. Уровень режима ЧС в Белгородской области 15 августа повысили до федерального. Это поможет региону получить дополнительную помощь от федерального центра.

Заявления недели – США открестились от любой роли в атаке ВСУ на Курскую область, но в России не поверили

Госдепартамент США вновь попытался откреститься от неудобных для него действий Киева. В министерстве заявили, что американские власти не были вовлечены в планирование и подготовку нападения ВСУ на Курскую область. Хотя уже признали, что «в целом» поддерживают атаку на регион РФ и считают «здравым смыслом» намерение Киева таким вот образом защитить свою независимость.

В ответ на это помощник президента РФ Николай Патрушев напомнил, что ложь и провокации стали привычными спутниками политики США. Чиновник отметил, что страны НАТО исправно накачивают Киев оружием, снабжают разведданными и военными инструкторами. Без их разрешения киевский режим не решился бы на попытку захватить российский регион.

Запрет недели – Россия закрыла экспорт бензина до конца года

Правительство РФ ввело дополнительные ограничения на вывоз из страны автомобильного топлива. Запрет на экспорт будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Кабмин считает, что это поможет стабильности на топливном рынке, пока сохраняется сезонный спрос, а нефтеперерабатывающие заводы проводят плановый ремонт.

Власти сделали несколько исключений из нового правила и разрешили вывозить за границу топливо для личных нужд, для гуманитарной помощи и в рамках закупок по международным межправительственным соглашениям.

Предупреждение недели – поставщики продуктов уведомили о повышении цен

Производители продуктов предупредили торговые сети, что повысят закупочные цены на 5-40% на фоне инфляции и дорогих кредитов. Эксперты считают, что товары на полках магазинов подорожают не все сразу, а за 30-120 дней. Заметнее других в цене прибавят кондитерские изделия, до 40% от нынешней цены.

В Минсельхозе успокоили россиян тем, что производство продуктов питания растет, государство оказывает поддержку отечественному бизнесу, поэтому дефицита не ожидается. Как не ожидают власти и скачка цен на те или иные группы товаров. В министерстве заверили, что «высокий уровень насыщения внутреннего рынка будет способствовать стабильной ситуации и позволит избежать резких скачков цен».

Провал недели – состояние ВМС США признали худшим за 25 лет

Эксперты признали состояние Военно-морских сил США худшим за 25 лет. Уже летом 2023 года ВМС США не могли использовать 18 из 49 подводных лодок из-за задержки ремонта. Все это время верфи жаловались на «неопределенность финансирования», что привело к большой текучке кадров. А теперь судостроители поставили военных перед фактом: рабочих не хватает, находить новых квалифицированных сотрудников все сложнее. Имеющиеся заказы на строительство и ремонт судов выполняют очень медленно.

© 2024, РИА «Новый День»

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