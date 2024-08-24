ВСУ расстреляли гражданских, ЕС придумал новые санкции, Рада запретила православную Церковь – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя держала весь мир в напряжении – так былf богата на события. Киевский режим запретил православную Церковь за связи с Россией и едва не уволил Сырского за провалы на фронте. Российские военные помешали самой крупной за последнее время атаке дронов на Москву, а банки согласились простить кредиты белгородцам, жилье которых разрушили ВСУ.

Шок недели – ВСУ в упор расстреливают мирных граждан в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские боевики в Курской области прикрываются мирными жителями, а других расстреливают в упор. По его данным, убито большое число гражданских.

Жители приграничных районов региона также рассказали, что боевики ВСУ без жалости расстреливают из автоматов автомобили тех, кто пытается выбраться из захваченных противником поселений. В больнице оказалась жительница Суджанского района, которую ранило автоматной очередью. Ее знакомая, ехавшая в машине соседей, умерла в результате расстрела.

Потрясение недели – мощное землетрясение на Камчатке вызвало более 500 афтершоков

Землетрясение с локальной магнитудой в 7,2 произошло на Камчатке ранним утром 18 августа. Эпицентр толчков находился в 115 км от Петропавловска-Камчатского, и в краевой столице землетрясение ощущалось на 6-7 баллов. Специалисты предупредили о серии афтершоков.

Самый мощный с магнитудой в 6,1 зафиксировали 22 августа, а всего насчитали более 500 афтершоков. Ученые отметили, очаговый процесс Шипунского землетрясения продолжает развиваться, и в ближайшие пару недель Камчатку продолжит потряхивать.

ЧП недели – ВСУ атаковали паром на Кубани

Украинские боевики атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На борту находилось 30 цистерн с топливом, для тушения возникшего возгорания привлекли пожарный поезд. На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.

Удалось спасти 17 членов экипажа. Спасатели продолжают поиски еще одного человека.

Пакет недели – ЕС готовит санкции против рыбного и металлургического секторов экономики России

Евросоюз прорабатывает новый пакет санкций против России. Новые ограничения будут направлены против металлургического и рыбного секторов российской экономики. Эксперты уже предупредили, что санкции в первую очередь ударят по европейскому бизнесу и вызовут новый скачок инфляции в еврозоне. Еще одним последствием очередного санкционного пакета может стать рост безработицы: европейским предприятиям придется сократить тысячи рабочих мест.

Атака недели – ПВО помешала одной из крупнейших атак дронов на Москву

Система ПВО помешала очередной массированной атаке украинских беспилотников на центральные регионы России. В ночь на 21 августа уничтожены 45 беспилотников самолетного типа, запущенные с украинской стороны. Из них 11 сбиты над территорией Московской области, что стало одной из самых масштабных попыток атаковать столицу России с помощью дронов.

Запрет недели – Рада запретила православную Церковь на Украине

Верховная Рада 20 августа приняла закон о запрете Украинской православной церкви за связь с Россией. Документ вступит в силу через 30 дней после публикации. На Украине и в России решение депутатов встретили с возмущением. МИД РФ воззвал к западным защитникам гражданских свобод, но не получил разумного ответа. В РПЦ запрет канонической православной Церкви на Украине назвали беззаконием и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека.

Решение недели – банки простят ипотеку белгородцам с разрушенным жильем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на федеральном уровне одобрено предложение списать долги по ипотеке жителям региона, которые лишились жилья из-за ударов ВСУ. Центробанк прорабатывает схему, по которой будут действовать местные банки вместе с должниками.

Планы недели – Сырскому угрожало увольнение перед атакой на Курскую область

Главком ВСУ Александр Сырский приказал атаковать Курскую область на фоне сильного давления со стороны политической элиты Украины. Президент страны Владимир Зеленский намеревался вновь сменить главкома. Планы относительно атаки на российский регион Сырскому пришлось держать в глубокой тайне, чтобы ему не помешал Запад, как это было уже дважды.

© 2024, РИА «Новый День»

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