Дерипаска обвинил Associated Press в клевете / И подал иск в суд

Публикации за 16.05.17

Спор касается статьи о том, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт якобы около 10 лет работал на российского бизнесмена и продвигал интересы Москвы

Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с исковым заявлением против американского информационного агентства Associated Press (AP). Он обвинил журналистов в клевете, сообщило во вторник само агентство.

Бизнесмен требует опровергнуть информацию о его якобы «преступной деятельности», связанной с сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом, передает «Интерфакс». AP писало, что Манафорт «секретно работал» на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. По информации агентства, между Манафортом и Дерипаской был заключен соответствующий контракт.

«Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США. У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения», – говорится в исковом заявлении.

Associated Press в свою очередь отказалось публиковать опровержение. В сообщении агентства утверждается, что публикация «основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта», а также на данных о получении им «международных переводов на миллионы долларов». После публикации Associated Press Дерипаска разместил в газете The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы «скрыто рекламировать или продвигать» российские интересы в США.

Москва – Вашингтон, Иван Гридин

