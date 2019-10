В США сравнили число танков у России и НАТО

Россия обладает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков сопоставимо с общим числом танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные Global Firepower.

По оценкам зарубежных экспертов, на вооружении в России стоит порядка 22 тыс. танков. При этом европейские страны-участницы НАТО, в общей сложности имеют в распоряжении 11 тыс. танков. Самый крупный арсенал у Турции 3,2 тыс. танков. Отметим, что суммарное количество танков в США и Канаде составляет 18 тыс. единиц.

В середине сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил о потере превосходства НАТО над Россией. Он отметил, что руководители оборонных ведомств признали это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. По его словам, стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, представленные НАТО различными странами, отмечает РБК.

Как писал «Новый День», в январе 2018 года Данфорд заявил, что «Россия остается главной угрозой для Европы». Модернизация и новые возможности российской армии спровоцировали возникновение у Пентагона сильного беспокойства и чувства дискомфорта, признал он в ходе конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Военачальник отметил, что Россия успешно провела техническое обновление ядерного оружия и флота, а также разработала инструменты ведения кибернетической и электронной войны, заметив, что Москва будет активно использовать свои новые возможности. Кроме того, указал генерал, беспокойство Пентагона всё более возрастает, когда «мы смотрим на инвестиции, проведенные россиянами за минувшее десятилетие».

На такие выводы его подвигли проводимая модернизация российской армии, а также поведение России в Грузии и на Украине (речь идет о вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году и воссоединении Крыма с Россией – прим. ред.). В ответ НАТО вынуждено «создавать возможности для сдерживания восточного соседа», отметил генерал. В ноябре 2017 года профильные комитеты обеих палат американского конгресса одобрили выделение $4,6 млрд европейским союзникам Штатов по НАТО для «противодействия российской агрессии».

