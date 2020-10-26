На побережье Атлантики обнаружили 7000 мертвых тюленей

На берегу Атлантического океана экологи обнаружили 7000 мертвых тюленей. Основное количество трупов животных насчитали на побережье Намибии. Ученые пока не могут назвать причину экологической катастрофы, сообщает Reuters.

По словам зоозащитника Науд Дрейер из организации Ocean Conservation Namibia (OCN) он стал обнаруживать мертвых тюленей на песчаных пляжах полуострова Пеликан-Пойнт еще в сентябре. В начале октября он стал находить множество мертвых недоношенных котят тюленей.

Окот у тюленей происходит обычно с середины ноября по конец декабря, но в этом году выкидыши стали массовыми. По подсчетам ученых, на побережье оказалось от 5 тыс. до 7 тыс мертвых самок тюленей и их недоношенных детенышей.

По предварительным данным, причиной гибели могли стать как загрязняющие вещества, бактериальная инфекция или голод. Некоторые из найденных мертвых самок были «худыми, истощенными, с очень маленькими запасами жира».

Напомним, что экологическая катастрофа недавно случилась и на побережье Тихого океана. Как сообщал «Новый День», с конца сентября стали поступать сообщения об изменении цвета воды на нескольких участках акватории Авачинского залива на Камчтке – в прибрежной зоне у Халактырского пляжа, в районе бухт Малая и Большая Лагерные. Серферы жаловались на кожную сыпь, отеки глаз и першение в горле после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбросило мертвых морских животных.

Власти Камчатского края назвали три версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, «связанная с вулканическими проявлениями».

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. СКР возбудил дело по статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

Генпрокуратура РФ по итогам проверки сообщила об обнаружении в пробах воды превышения предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза.

Следственный комитет РФ 23 октября назвал в качестве приоритетной версии загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных природную причину – речь в том числе идет о цветении фитопланктона, отметив, что другие версии не нашли своего подтверждения.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов в тот же день уточнил, что причиной экологического бедствия на Камчатке стал «красный прилив» – цветение водорослей вида Karenia и выделение ими сильных токсинов, которые способны вызывать гибель фауны.

В Минприроды РФ согласились с выводами, сделанными учеными РАН по итогам проведенных исследований. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в 2021 планируется организовать экспедицию для выяснения причин «красного прилива», который привел к выделению токсинов у водорослей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.20

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