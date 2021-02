SpaceX утопила первую ступень ракеты Falcon 9 после успешной доставки спутников

Специалисты компании SpaceX не сумели вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане после запуска группы спутников сети беспроводного интернета Starlink на орбиту. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на инженера-технолога компании Джессику Андерсон.

«По всей видимости, мы не посадили ускоритель [нашей ракеты] на платформу Of Course I Still Love You. Очень жаль, что мы не извлекли его», – сказала она. Предполагалось, что вернувшаяся на платформу первая ступень ракеты после техобслуживания будет использована повторно для запусков. Однако, по предварительным данным, ступень упала в море и затонула.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink состоялся с мыса Канаверал во Флориде (США). Старт был дан в 06:59 мск. Позже SpaceX в Twitter сообщила, что 60 спутников доставлены на орбиту.

