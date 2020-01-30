«Слишком много мяса и кондитерских изделий»: врач рассказала, почему смертность мужчин зависит от питания

Одной из главных причин высокой смертности мужчин в России является неправильное питание. Отсутствие привычки следить за своим здоровьем и соблюдать рекомендации врача, ведет к росту смертности среди представителей сильного пола. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

Врач привела результаты исследования, проведенного в 2017 году в 13 регионах РФ среди 23 тысяч участников, из которого следует, что основными факторами риска для здоровья россиян стали распространенность артериальной гипертензии – ею страдают 44% респондентов, ожирения – 29%, курение – 27,7%, а также низкая физическая активность, которая наблюдается у 38,8% жителей страны.

По словам Драпкиной, основной проблемой в питании россиян стало недостаточное потребление овощей и фруктов. «Достаточно есть четыре яблока в день и один огурец, предположим. Или кусок капусты, два яблока и два апельсина. И это совершенно доступно! Мне часто говорят, что вести здоровый образ жизни – это дорого. Это не так! – заявила Драпкина. – Это дешево. Более того, это может даже сэкономить бюджет каждого гражданина. Мы очень много употребляем соли, этим страдает практически 50%, и избыточным потребуем алкоголя страдали около 4% россиян».

Согласно данным исследования, 70% жителей страны едят бутерброды со сливочным маслом, 40% – досаливают уже приготовленные посоленные блюда, еще 43% едят слишком много мяса, и около 40% – не знают умеренности в употреблении кондитерских изделий. Это привело к росту случаев ожирения, причем в основном – у мужчин.

«Распространенность ожирения у мужчин с 1993 по 2013 год увеличилась практически в три раза, – подчеркнула Драпкина. – Это потащило за собой распространенность артериальной гипертензии. Теперь уже гипертония – не женская болезнь, как было ранее, это болезнь и мужская. Тучный гипертоник-мужчина очень плохо лечится. Обычно мужчины не знают, что они принимают – как правило, есть или шпаргалка, или звонок другу, жене, секретарю. Но приверженность к лечению у мужчин очень низкая. И все это обуславливает, что смертность мужского населения сейчас выше, чем женского».

В среднем мужчины живут на 10 лет меньше, чем российские женщины. По выражению Драпкиной, «ноги растут» из детства, причем часть пристрастий формирует агрессивная реклама. «Сейчас среднестатистический школьник примерно в полтора раза больше, чем было в середине двухтысячных годов», – отметила она.

Эксперты в 2017 году провели исследование рекламы в детских телепрограммах и этикеток продуктов с точки зрения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, после чего выяснилось, что 60% рекламировавшихся продуктов питания не разрешены детям. «Еще 20% рекламируемых продуктов не удалось оценить, потому что их этикетки не содержат информации о том, сколько [в продукции содержится] соли, сахара, трансжиров», – отметила врач.

При этом больше всего времени было отдано рекламе молочных продуктов, на втором месте оказались шоколад и чипсы, на третьем – сладкие напитки. «Ни одного овоща и фрукта, ноль. А переработанные овощи и фрукты составили 0,3%», – рассказала главный внештатный терапевт Минздрава.

На втором месте по количеству рекламы после продуктов питания в детских и подростковых телепередачах оказались лекарства, причем в большей части роликов в качестве актеров использовались дети, а основным посылом в них стало укрепление здоровья. «Совершенно перевернутая проблема», – констатировала Драпкина.

Что касается «взрослых» телеканалов, то там объектом рекламы продуктов питания стал сильный пол. «Сейчас она направлена именно на мужчин. Все помнят брутальные куски колбасы, которые так вкусно и красиво взлетают – эта реклама направлена именно на мужчин. И в принципе, добились, чего хотели – ожирение стало именно мужской проблемой. Это повлекло за собой еще и распространенность сахарного диабета», – заявила главный внештатный терапевт Минздрава.

Драпкина также отметила, что на основании «биг дата», полученных в результате исследований, был выведен «индекс приверженности ЗОЖ», в который вошли пять пунктов. Первый – взрослому человеку необходимо ежедневно употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов. Второй – нужна физическая нагрузка, эквивалентная часу ходьбы со скоростью пешехода 5 км в час, или 30 минут более интенсивной нагрузки. Третье – следует свести потребление соли до уровня менее 5 грамм в день. Четвертое – не курить, «отсутствие курения стало самым большим коэффициентом», отметила эксперт. Пятое условие – отсутствие пагубного употребления алкоголя. «Этот индекс четко коррелирует со смертностью», – подчеркнула врач.

Она также пояснила, что люди, которые соблюдают эти условия, на 39% менее подвержены смертности от всех причин, у них на 36% снижается вероятность развития сосудистых заболеваний. «Этот индекс мы предложили Росстату, он был принят, и сейчас по нему рассчитывается доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», – отметила терапевт.

Как выяснилось, для страны в целом этот индекс равен 12%, причем в Чукотском округе он составил 0,4%, а в Ингушетии – 48,8%.

В заключение главный внештатный терапевт Минздрава РФ процитировала сенаторам «Салернский кодекс здоровья»:

«Если врачей не хватает,

пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер,

покой и умеренность в пище».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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