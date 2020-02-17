«Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер

Выкуп правительством РФ акций Сбербанка у Центробанка организован для обналичивания Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ускорения роста экономики. Однако, учитывая «эффективность» использования бюджетных средств, возникают вопросы, насколько успешной окажется такая «экзотическая» мера. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

По словам эксперта, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений то, что покупка акций Сбербанка правительством у ЦБ – способ обналичить деньги ФНБ. «Есть запрет на траты средств, пока Фонд не превысил 7% от ВВП. А он уже превысил. Деньги, которые лежали в ФНБ – лежали мертвым грузом – вот что надо понимать. Да, способ достать их с этой схемой со Сбербанком выбран экзотический», – сказал Вязовский.

«Если мы вносим эти акции в ФНБ, ФНБ становится меньше 7%. Деньги уходят правительству. Часть потратят на оборонку, закроют долги оборонных предприятий, еще часть – на нацпроекты», – отметил он.

По его мнению, позитивным моментом в этом экстравагантном решении станет потеря Банком России контроля над Сбербанком. «Тут одним выстрелом убивают двух зайцев. Очень нехорошая история была с тем, что Центральный Банк владел акциями Сбербанка. Сбербанк – коммерческий банк, а ЦБ – регулятор всех коммерческих банков. Это называется конфликт интересов. То, что эти акции убрали из ЦБ – это позитивный фактор, а то, что они достались ФНБ – посмотрим, как будут тратиться эти деньги, которые «обкэшили» через эти акции», – сказал экономист.

При этом Вязовский обратил внимание, что из-за начавшегося с конституционной реформой трансфера власти для политической элиты очень важно эффективно использовать освободившиеся деньги. «Уже озвучено, как будет происходить этот трансфер власти – по казахскому варианту. Но все это должно быть подкреплено ростом благосостояния народа. Если доходы населения падают 6 лет подряд, вряд ли можно ожидать, что народ поддержит всю эти историю с трансфером», – пояснил он.

«Внешних инвестиций нет, значит – нужно придумывать способы и стимулироваться изнутри. Это один из экзотических способов. Насколько он будет эффективен, покажет время. Сам факт, что таким способом наши монетарные власти увеличивают степень монетизации экономики – количество и скорость денег в обращении – в целом позитивный фактор. Это может ускорить рост ВВП, если эти деньги попадут в инфраструктурные проекты и национальные проекты. Но боюсь, как бы их не разворовали. Плюс, если мы все это ускорим, большой вопрос, насколько вырастет инфляция. Это же допинг своего рода…» – считает экономист.

Вязовский также пояснил, что использование бюджетных средств регулярно вызывает большие вопросы. «Вы же знаете, эффективность государственного аппарата очень низкая. Прежний премьер Дмитрий Медведев говорил, что за год на госзакупках из-за неэффективности – сюда входит воровство и то, что деньги выделяются, но на местах не знают, как их потратить – теряется 1 трлн в год. Что нам позволяет говорить, что сейчас эти огромные выделенные деньги будут освоены? Это большой вопрос», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, сейчас очень важно продумать механизмы, которые бы не допустили отток капитала заграницу. «У нас главная проблема – отток капитала. Какая-нибудь структура получает деньги, обналичивает их и выгоняет за рубеж. Потом собаками ищут владельцев, а они в Лондоне сидят. Таких историй масса. Если уж пошли по пути госкапитализма и госстимулирования, нужны дополнительные меры, гарантии, чтобы не могли вывезти деньги», – констатировал Вязовский.

Как сообщал «Новый День», сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выкупе у Банка России акций Сбербанка. Сделка должна быть завершена до конца 2022 года. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн рублей.

Москва, Мария Вяткина

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