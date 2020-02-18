Кризис: в Госдуме сравнили рост ВВП России с математической погрешностью

Россия по экономическому развитию за последние 10 лет опередила только Украину, а рост ВВП страны в 1,3% является статистической погрешностью. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его мнению, в экономической истории России этот период может стать одним из худших за 135 лет.

Депутат выразил удивление по поводу планов правительства РФ продать банк ВТБ и компанию «Совкомфлот», а также потратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку Сбербанка. «Непонятно, почему один банк надо купить, а другой – продать. И какова цель продать «Совкомфлот»? Понятно, что государство планирует осваивать Арктику. Поэтому надо передавать его в чужие руки? Или наоборот – передавать в свои, чтобы можно было наживаться на государственных инвестициях?» – обратил внимание Арефьев.

Он подчеркнул, что российская экономика за последние 10 лет не сумела выйти на опережающие темпы роста, и фактически оказалась в стагнации. «По экономическому развитию мы сегодня впереди только Украины, все остальные нас опередили», – заявил Арефьев.

Вместе с тем парламентарий отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) за последние 10 лет оценил рост ВВП на душу населения в 7,5%, а по данным Росстата этот показатель составляет 3,8%, но весь этот прирост, по его оценке, ушел олигархам, а население оказалось ни с чем.

Депутат считает, что макроэкономические показатели России за 2019 год могут свидетельствовать об итогах всего последнего десятилетия. Так, рост ВВП составил 1,3%. «Это на уровне математической погрешности, и скорее всего, это натяжка Росстата», – подчеркнул Арефьев. «Рост промпроизводства – 2,4%, это за счет роста НДС и цен производителей. Среднедушевые доходы населения составили 35 тысяч рублей, средняя пенсия около 15 тысяч рублей», – сказал парламентарий, отметив, что в Калининградской области средняя пенсия едва превышает 9 тысяч рублей.

В то же время депутат обратил внимание, что за последние годы в стране выросла бедность, число людей с доходами ниже 10 тысяч рублей дошло до 12,7%, поэтому неудивительно, что уже 53% граждан РФ хотели бы уехать из страны. При этом по уровню жизни РФ заняла в мире 59 место – после Белоруссии, 26 место по образованию, 115 – по госуправлению после Сьерра-Леоне.

По словам Арефьева, в российской экономике в прошлом году не было не только инвестиций, но и спроса на фоне неуклонного падения уровня жизни россиян. «На 1 декабря общий долг населения перед банками превысил 17 трлн рублей. За 6 лет неуклонного падения уровня жизни он увеличился на 7,5 трлн рублей. Эту сумму недодали нашим работникам в зарплате, пенсиях, индексациях», – пояснил коммунист, отметив, что «почти 10 млн россиян находится в положении близком к рабскому – им приходится отдавать около 80% своих доходов в банковскую сферу за долги».

Между тем, депутат уточнил, что в такой ситуации банки «услужливо предлагают кредиты под 22%, 16%, 30%», а тем, кто не имеет возможности взять банковский кредит, «предлагают микрозаймы под 350% годовых». «То есть у нас средний долг одного человека в России составляет 249 тысяч рублей. Весь потребительский спрос выкачивают банки, кладут в кубышку, профицит ликвидности составил 2,2 трлн рублей», – сказал Арефьев.

В то же время, как отметил парламентарий, на 27 млрд долларов выросли корпоративные долги российского бизнеса, сейчас общая сумма достигла 481 млрд долларов. «Кредиты внутри страны дорогие, нашему бизнесу приходится брать кредиты за рубежом – вот и набрали чуть поменьше золотовалютных резервов», – пояснил он.

Вместе с тем, дефицитные бюджеты на 2020 год приняли уже не 15 российских регионов, а в 35, дефицит составил 233 млрд рублей, причем «в их число попали даже такие монстры как Московская область, Москва и Башкирия».

«Экономика практически брошена на произвол судьбы. Народ и экономика в долгах, сокращение бедности не получается. Рост экономики выше среднемировой тоже не получается. А надо всего-то повысить потребительский спрос, сделать доступными кредиты, ограничить импорт, создать свою торговую сеть. Года достаточно, чтобы этот механизм заработал, но, к сожалению, на это нет политической воли», – заключил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.20

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