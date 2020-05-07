Власть переборщила с негативом: в России нарастает паника

В России нарастает уровень тревожности из-за объявленной эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Эксперты отмечают, что кризис сравним с дефолтным 1998 годом. При этом власть переборщила с негативной новостной повесткой, в результате чего жители страны уже перестали обращать внимание на опасность заболевания новым вирусом.

По мнению участников экспертной онлайн-панели по общероссийскому опросу ВЦИОМ, в целом уровень тревожности населения и тенденция к его возрастанию в регионах соответствуют общероссийским данным. Сложившуюся ситуацию политологи называют самым сильным вызовом 21 века, соединившим эпидемию и падение цен на нефть. Уровень тревожности населения сопоставим с кризисом 1993 года и дефолтным 1998-м. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов уровень тревожности ниже общероссийского и коррелирует с низким числом выявленных случаев заболевания, а страхи россиян обсуждаются с фокусом на экономических последствиях объявленной эпидемии. Страх перед самой болезнью окончательно отходит на второй план.

В докладе отмечается, что в условиях усталости населения от ограничительных мер усиливается рост недовольства. Масла в огонь подливает несколько факторов, в том числе сложности с дистанционным оказанием госуслуг, невозможность получения медицинской помощи у узких специалистов, запрет на работу, оплата штрафов за нарушение самоизоляции «на месте», а также разные правила игры, устанавливаемые властью для различных категорий граждан и компаний. В частности, эксперты напоминают о попадании компаний ЦУМ, «Крокус» и «Фонбет» в списки стратегически важных.

Власть, вместо формирования позитивного образа будущего, транслирует негативную повестку, однако ужасающая картина, которую рисуют на федеральных телеканалах, не совпадает с окружающей действительностью. «Создаётся «тревожное ощущение, что нынешняя ситуация не закончится никогда», особенно на фоне сообщений о возможности второй волны эпидемии, – говорится в исследовании. – Негативной новостной повесткой федеральные власти пытаются мобилизовать у населения ответственность, но тем самым индуцируют ощущение тревоги».

На этом фоне в стране зреет негативное отношение к Москве и москвичам. Такие настроения подогреваются мнением о большем – по сравнению с общероссийским – объемом помощи жителям столицы, и уверенностью в том, что москвичи разносят вирус по регионам. В результате уровень тревожности населения в стране оценивается в 5,2 балла по десятибалльной шкале – это выше, чем максимальный уровень тревожности прошлых кризисов в России с 1991 года, говорится в исследовании.

Между тем, эксперты не видят тенденций к улучшению ситуации даже по окончании ограничительных мер. Напротив, уровень тревожности населения будет только расти в случае продления режима самоизоляции, и очевидно увеличится в результате ухудшения экономического состояния граждан. «Возникают риски «воинствующего», а не «мирного» выхода накопленной тревожности», – говорится в исследовании.

«Тревожность, которая присутствует, может трансформироваться в очень жесткие силовые варианты, в латентную агрессию», – считают эксперты. По их оценке, в этй ситуации запрос на обновление власти в сложившихся условиях может быть выше.

«Предложу термин – массовый когнитивный диссонанс. Люди видят по телевизору картинку страшного ужаса, оглядываются вокруг – этого ужаса нет», – обратил внитмание президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), председатель Совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. – Снова смотрят телевизор. Понять и объяснить для себя жесткость предлагаемых ограничений не получается. И вот эта разнонаправленность основных сигналов вводит их в состояние стресса, тревожности. Этот диссонанс, выраженный в массе народа может быть реализован в очень разных действиях и за этим нужно очень внимательно наблюдать».

Политологи отмечают, что московские меры противодействия распространению коронавирусу наряду с федеральными СМИ стали эпицентром истерики для регионов и создают апокалиптические настроения у всей страны. «Здесь существует некий парадокс, который необходимо решать не только экспертам, но и управленцам, – считает генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. – С одной стороны, понятно, что власти пытаются создать у людей ощущение ответственности перед тем, что происходит. С другой – все эти действия работают ровно на одно – индуцирование ощущения тревоги. Ситуация накалена до таких пределов, что в отдельных регионах начинают говорить о возможных социальных волнениях… Сейчас никто не отвечает, что будет, когда мы победим эпидемию. Есть тревожное ощущение, что нынешняя ситуация не закончится никогда, потому что начали качать тему второй волны. И вот эта идея, что вы там особо не расслабляйтесь, создает ощущение тревожности бесконечной. Никто не работает над образом будущего».

Политолог Сергей Смирнов, напротив, считает, что в российском обществе нарастает не тревожность, а раздражение. «Люди тревожатся, потому что даже не знают, чего они на самом деле боятся, – подчеркнул эксперт. – Страшно, потому что непонятно, что будет потом. Как только отменят режим самоизоляции, все подумают, что проблемы кончились, а они только начнутся. Будет эффект неоправдавшихся ожиданий».

«Федеральная и региональная власть напоминает беременную семиклассницу, которая полагает, что беременность рассосется. Не рассосется. Та тревожность, которая присутствует в области может трансформироваться в очень жесткие силовые варианты, в латентную агрессию, – предупредил политолог, президент Фонда социально-экономических и политических исследований «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург. – Сейчас идет сращивание социального и политического протеста… После эпидемии усилятся центробежные тенденции. Для сохранения страны срочно необходима ее демократизация, отказ от фейковых институтов».

Примечательно, что на этом фоне существенно возросла доля экспертов, полагающих, что самые тяжелые времена еще впереди. Если 16 марта так полагало 57% опрошенных, то 26 апреля их количество увеличилось до 71%. В то же время число уравновешенных россиян в апреле снизилось с мартовских 53% до 47%, а доля паникующих, напротив, возросла с 20% до 29%. Больше всего эксперты опасаются роста преступности, вспышек беспорядков из-за протестов против власти, а также задержек выплат пенсий и зарплаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

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