Психогигиена сознания: психолог объяснил, как жить в режиме самоизоляции и избежать потока негативной информации

Изменение реальности и привычного уклада жизни, которое принес с собой коронавирус и режим самоизоляции, ощутимо влияет на психику человека. Как подчеркнул в интервью РИА «Новый День» психолог, психотерапевт, экзистенцаналитик Андрей Чернышев, в новой «нормальности» крайне важным является умение работать со своим сознанием, а также выстраивать личные границы, что касается, в том числе, огромного потока негативной информации.

Дефицит личного пространства

Чернышев обратил внимание, что вынужденная изоляция для многих обнажила острые моменты во взаимоотношениях, которые до последнего времени удавалось маскировать в повседневности. В новых условиях все домашние конфликты, которые были подспудно, прорываются на поверхность. «Обычно время, которое мы проводим друг с другом в кругу семьи, было ограниченным, сейчас оно увеличилось в несколько раз. Все маленькие или большие недовольства накапливаются и начинают прорываться. Очень часто в соцсетях люди жалуются, что им довольно сложно, а иногда невыносимо находиться с родными и близкими. Уменьшение дистанции порождает напряжение, которое выливается в конфликты, скандальчики, а то и драки», – констатировал он.

Эксперт пояснил, что в первую очередь в такой ситуации нужно обратить внимание на себя и свое эмоциональное состояние. «Прежде всего, быть внимательным к себе. Чувствуешь внутреннее напряжение в связи с происходящим, не стоит его пестовать внутри себя, хранить и лелеять. Лучше об этом сказать сразу – если человек тебя любит, он сделает шаг назад, чтобы раздражение не росло. Даже в рамках маленькой квартиры можно дать человеку пространство, чтобы не переходить и без того немного потоптанную границу», – отметил он.

По его словам, совершенно нормально сохранять определенную дистанцию – личное пространство нужно любому человеку. «Даже в космосе такое бывает. Казалось бы, космонавтов подбирают с подробными тестами на предмет совместимости, но в 1971 году был срочный спуск космического корабля, были два космонавта, которые не получили звание Героя СССР за полет… Если определенная дистанция между людьми есть, она годами устоялась, а тут бах! – и нас заставили сделать друг к другу шаг ближе. Это [возможное раздражение] обычная тенденция», – сказал Чернышев.

Эксперт советует не застревать в апатичном и раздраженном состоянии. «Мы все – конструкторы наших состояний. Это зависит от нас. Когда состояние выходит за рамки приемлемого и допустимого, вопрос уже к самом человеку – почему ты допускаешь это в своей жизни. В школах этому не учат. Это целая проблема. Мы не умеем с собой обращаться. Это очень грустная история. Я бы порекомендовал обратиться к психологу», – сказал Чернышев.

Сводки с «фронта» как источник психологической травматизации

Психолог отметил, что сегодня многие привычные вещи претерпевают изменения, что неизбежно создает давление на психику человека. «Сейчас можно часто услышать фразу о том, что мир стал другим, что сильно изменилась экономика, это сильно скажется на остатках малого и среднего бизнеса... Дистанционная работа, которая раньше воспринималось как диковинка, вполне может стать повсеместной. Вместе с тем, в обществе накапливается много опасных тенденций. Людей, которые жили от зарплаты до зарплаты, довольно много. Два месяца отсутствия зарплаты для них – испытание. Это может привести к росту преступности, росту социального напряжения», – пояснил Чернышев.

По его словам, напряжение растет на фоне негативного информационного фона, который также играет существенную роль. «Если включить вечерние новости, там просто сводки с фронта: полное ощущение, что мы на войне. Мне кажется, наоборот, нужно население успокаивать. СМИ так устроены, что они дают «жареное». Но на психику это действует негативным образом. В советское время СМИ очень дозировали тревожные нотки. Старшее поколение часто ностальгирует по тому времени. Сейчас нужно сократить объем информации, перестать бесконечно просматривать новости – самое главное вы и так узнаете. Лучше найти два-три источника информации, которым вы доверяете», – считает Чернышев.

Он подчеркнул, что многие СМИ сейчас эксплуатируют внутреннюю потребность человека «в душераздирающих картинках и будоражащих новостях». «Сейчас телевизор – источник психологической травматизации. Те, кто бережно к себе относится, просто выключают его и получают информацию без этих взрывоопасных интонаций», – сказал он.

Нужно быть морально готовым, что изоляция надолго

Как полагает Чернышев, испытания и вызовы, с которыми столкнулось общество, в большой степени подчеркнули прежние тенденции. «Те, кто внимательно относится к себе, сейчас выглядит более здоровыми, не ретранслируют слухи. А для слухов сейчас самая благодатная среда, поскольку правительство выдает нам не очень много информации. Нужно себя беречь. Здесь вопрос больше о внутренней культуре. Все, кто способен задавать вопросы, задают себе эти вопросы, решают, как им с этим жить и взаимодействовать», – сказал он.

По его мнению, нужно морально быть морально готовым, что режим изоляции продлится дольше, чем многие надеялись. «Ограничения – пока не будет найдена вакцина. Больше всего наши руководители боятся всплеска заболевания, потому что в оптимизированных больницах и так коллапс, если вместо 100 человек привезут 10 тысяч, непонятно, что делать. Мне кажется, ситуация может продлиться и до осени, и до весны следующего года. Пока вакцина не появится, мы беззащитны», – заключил Чернышев.

Москва, Мария Вяткина

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