Впереди волна неплатежей: экономический кризис в России только начинается

Россия погружается в экономический кризис, связанный с последствиями ограничений, введенных против угрозы распространения коронавируса. В апреле отмечен серьезный спад промышленного производства, который, судя по прогнозам экспертов, продолжится в мае и июне. В стране возникает риск появления «плохих долгов» и волны неплатежей, говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе» Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики обращают внимание, что уже сейчас удар от введенных ограничительным мер отправил промышленность на уровень примерно шестилетней давности. Смягчить кризис помог бы рост цен на нефть, но прогнозируемое снижение добычи «черного золота» примерно на 10% ведет к негативным последствиям. Характер и темпы восстановления промпроизводства до конца не ясны, однако эксперты полагают, что для этого потребуются новые подходы.

Согласно данным Росстата, в апреле спад промышленного производства составил 6,6% по сравнению с прошлогодним уровнем. Сильнее всего пострадала обрабатывающая промышленность (падение на 10%), сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды снизила выпуск на 3,8%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 3,2%.

«Очевидно, что спад в российской промышленности пока будет характеризоваться темпами меньшими, чем в малом бизнесе и сфере услуг, которые принимают на себя первый удар кризиса, – считают авторы доклада. – Учитывая кратно меньшую (примерно в 2,5-3 раза) долю малого бизнеса в России по сравнению с развитыми странами, ему требуется соответствующе меньшая антикризисная поддержка. Однако последствия нефтяного шока, затрагивающего всю экономику, еще впереди, – так же, как и необходимость новых пакетов антикризисной поддержки».

Как отмечают аналитики, серьезнее всего «вирусный» кризис ударил по производству продукции инвестиционного назначения и бытовой техники длительного пользования, а также по добыче прочих полезных ископаемых. . Спрос на компьютеры из-за перехода сотрудников на удаленную работу не спас от сокращения сферу выпуска электронных и оптических изделий в целом.

В то же время несколько промышленных секторов в апреле показали рост. В частности, речь идет о производстве лекарственных средств (+13,5%), пищевых продуктов (+3,7%), бумаги и бумажных изделий (+4,2%), химических веществ (+2,4%).

Согласно прогнозу авторов доклада, годовой рост промышленности затормозится еще примерно на 2,5% из-за снижения добычи нефти по соглашению ОПЕК+. Это сократит и налоговые поступления от нефтегазового комплекса в бюджет – при том, что в 2019 году они составили почти 41% доходов федерального бюджета.

При этом эксперты сомневаются в восстановлении прежней схемы наполнения бюджета, поскольку кризис дал второе дыхание защитникам климата, зеленым технологиям и деглобализации – а это, очевидно, уже в среднесрочной перспективе приведет к снижению цен на нефть при их высокой волатильности. «Весьма вероятно, что будут иметь место новые эпизоды ценовых войн, а динамика нефтяного рынка будет развиваться в рамках уже проявившихся краткосрочных 5-7-летних циклов», – отмечается в докладе.

Что касается мер поддержки экономики, то развернуть их в полной мере государство сможет только по завершению пандемии коронавируса. В России статистические данные говорят о том, что пик эпидемии, вероятно, был пройден 13-15 мая. При этом выраженное снижение числа заболевших по расчетам аналитиков Института «Центр развития» может произойти в конце мая – начале июня.

Между тем, если эпидемия коронавируса пошла на спад – то экономический кризис в России только начинается. Согласно модели индекса промпроизводства с учетом опроса предпринимателей в мае темп роста промышленности составит лишь около 92% к маю 2019 г., в июне возможно несущественное «оживление» до 94%.

«Дальнейшее развитие событий в России будет иметь свою специфику, что не позволяет копировать антикризисные меры других стран, – говорится в докладе. – В частности, существует угроза кризиса неплатежей и появления у банков плохих долгов».

При этом эксперты не исключают роста ключевой ставки, даже несмотря на временные негативные последствия для реального сектора экономики, однако если ценовые ожидания в экономике будут стабилизированы, ставка может уйти в отрицательную область в реальном выражении.

После прохождения пика кризиса в России могут быть рассмотрены разные варианты модификации макроэкономической политики, считают авторы доклада. К примеру, бюджетное правило может быть изменено так, что цену отсечения будут устанавливать уже не чиновники, а спецкомитет экспертов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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