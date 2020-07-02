Провал несистемной оппозиции и «победа» КПРФ: голосование по Конституции как пролог выборов в Госдуму

Завершившаяся кампания по голосованию за поправки в Конституцию показала полный провал несистемной оппозиции. Как считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», среди идеологических противников Кремля накануне выборов в Госдуму наиболее предпочтительные шансы для привлечения более широкого круга избирателей есть у КПРФ, которая фактически стала единственной значимой политический силой, деятельно выступившей против поправок в Основной закон страны.

«КПРФ стала единственной партией, которая вышла на полноценную контр-кампанию против конституционных поправок. При этом партия не ограничилась лишь техническим «неголосованием» за поправки, но развернула ряд собственных проектов… Партия делает ставку на ухудшение социально-экономического положения в контексте коронавирусной пандемии, чтобы нарастить электоральную поддержку перед думскими выборами за счет лево-популистской риторики. Перед выборами в Госдуму даже сам факт оппонирования поправкам со стороны КПРФ может оказаться главным конкурентным преимуществом перед другими партийными силами. Более того, статус партии ситуативно возрос на счет прямой полемики не просто с обезличенной властью, но лично Владимиром Путиным – внимание президента к позиции КПРФ лишь добавляет остроты потенциальному продолжению противостояния», – говорится в докладе «Минченко консалтинг» по итогам голосования по конституционной реформе.

Эксперты обратили внимание, что ход политической кампании вокруг поправок вынудил КПРФ отказаться от места в большой путинской коалиции, куда, несомненно, входят «Единая Россия» и оставшиеся парламентские партии (ЛДПР и СР). При этом оба варианта стратегии для оппозиционных партий не выглядят оптимальными. «Так, полная солидаризация с курсом президента не может гарантировать парламентским партиям рост электоральной поддержки, делая их вторым выбором в будущих голосованиях, если избиратель по каким-то причинам рассержен на власть, а поддержка «обнуления президентских сроков» схлопывает их и без того скромные претензии на политическое лидерство», – отметили авторы доклада.

По их оценке, для КПРФ главный вопрос состоит в том, выиграет ли она в борьбе за место главной оппозиционной партии. «С одной стороны, жесткое оппонирование власти, риторика радикальной социальной справедливости и прямая полемика с главой государства существенно усиливают образ КПРФ как доминирующей оппозиционной силы. КПРФ может претендовать на улучшение электоральных результатов в предстоящих федеральных и региональных политических кампаниях особенно при конъюнктурном падении уровня жизни и усилении протестного голосования. С другой стороны, чрезмерная протестная активность партии и демонстрация автономности может нарушить сложившийся баланс во взаимоотношениях между партией и властью. Наконец, КПРФ может просто потерять часть своего базового электората, внутри которого достаточно много людей, поддержавших изменения в Конституции в силу одобрения блока социальных поправок», – подчеркивают эксперты.

Комментируя действия других оппонентов Кремля, в «Минченко консалтинг» отметили, что у партии «Яблоко» была перспективная опция возглавить оппозиционный фланг в качестве политической силы, которая призывает голосовать «против». «Однако руководство партии выбрало стратегию бойкота, развернув распространение тематических АПМ и создав петицию о переносе голосования на осень. При этом петиция была создана за неделю до голосования, что представляется крайне спорным решением, учитывая очевидную невозможность свернуть запущенную властью политическую машину. Ряд членов и близких к партии активистов предпочли действовать автономно, предъявляя своей аудитории аргументы в пользу голосования против и демонстрируя бюллетени с отметкой «Нет», – говорится в докладе.

В то же время, как отмечают эксперты, в лагере несистемной оппозиции произошел раскол, как это было в 2018 году на президентских выборах. «Алексей Навальный и его сторонники снова призвали к бойкоту голосования. Аргументация зиждется на двух аргументах: 1) низкая явка якобы снизит легитимность поправок; 2) участие в голосовании несет в себе высокие эпидемиологические риски. Попутно с этим Навальный призвал членов УИКов отказываться от прихода на участки для срыва процесса голосования. Однако данное предложение явно нереализуемо, как минимум по причине зависимости большинства членов УИКов от вышестоящей инстанции», – констатируют эксперты, обращая внимание, что многие противники власти расценили такую стратегию как заведомо проигрышную, поскольку она играет на руку власти, демобилизуя протестное голосование.

С другой стороны, представители несистемной оппозиции выступили за стратегию протестного голосования. «Таким образом, фронт условно «несистемной оппозиции» не сумел воспользоваться шансом ослабления рейтингов власти на фоне коронавирусного кризиса и сопряженного с ним падения доходов отдельных групп населения. Оппозиционным группам не удалось выступить в качестве консолидированной силы, поскольку возникли существенные тактические разногласия по вопросу голосования – одна сторона выступает за «бойкот» выборов, в то время как другая считает необходимым голосовать «против», – отмечают эксперты.

Как считают авторы доклада, потенциал эффективности несистемной оппозиции оказался ограниченным не только из-за идеологического раскола по вопросу участия в голосовании, но и коронавирусных ограничений, которые практически исключили возможность организации уличной протестной активности, в то время как одиночные пикеты активистов не могли стать существенным фактором мобилизации.

В целом оценивая конституционную реформу, эксперты отмечают, что по сути глава государства решил придать «более зримую форму давно сложившимся методам авторского политического управления». Большое (или, по терминологии Путина, «расширенное») правительство, о котором мы неоднократно писали в серии докладов о «Политбюро 2.0»1, логично вписывается в обновленный текст Конституции. Поправки скорее фиксируют существующее центральное положение президента, который и стоит над ветвями власти, и балансирует элитные группы, и назначает ответственных за ключевые направления на свое усмотрение и в рамках ему понятных критериев эффективности», – говорится в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 02.07.20

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