Осторожно, рынки закрываются: мировые инвесторы не хотят связываться с «грязной» экономикой России

Пандемия коронавируса стала для мира «спусковым крючком» перехода на «зеленую» экономику. По оценкам российских экспертов, уже в ближайшее время «грязные» российские ресурсы и товары будут просто выбиты с рынка и окажутся неконкурентоспособными. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня в рамках пресс-конференции в Москве.

Руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков обратил внимание, что временное «позитивное» влияние коронавирусного карантина на мировую экологию уже закончилось.

«Во время массового локдауна наблюдался спад деловой активности: упали выбросы от транспорта, в первую очередь, от международных перелетов, в Китае снижение потребление углерода привело к улучшению показателям по воздуху. Действительно, есть масса примеров, как природа вздохнула, но сейчас все вернулось к прежним показателям, никаких позитивных последствий локдауна не наблюдаются», – рассказал Яблоков.

В то же время он отметил, что пандемия значительно повлияла на активизацию «зеленого» курса для многих государств.

«Она стала своего рода спусковым крючком, после которого все страны заговорили о том, что экономика должна идти по «зеленому» пути, что при восстановлении нужно ориентироваться на «зеленые» сектора», – констатировал эксперт.

Старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации Цель №7 Татьяна Ланьшина также отметила, что мировое сообщество более активно разворачивает свои «зеленые» программы.

«Раньше, когда случался кризис, компании старались вкладываться в инфраструктуру. Сейчас стало понятно, что нужно поддерживать «зеленую» инфраструктуру, потому что мы находимся в климатическом кризисе. Европа в рамках антикризисной программы уже заявила об этом. Многие международные организации, корпорации, которые никак не связаны с «зелеными», стали высказывать свои предложения по восстановлению через поддержку «зеленых» секторов», – сказала она.

Однако, по словам Яблокова, в России тренд повернулся в противоположную сторону. «Мы наблюдали другую картину – поступали предложения отменить природоохранные нормы. Общенациональный план восстановления оказался далеко не «зеленым» и «зеленых» моментов в нем не наблюдалось», – отметил эксперт.

Директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова со своей стороны подчеркнула, что России необходимо срочно включаться в процесс «озеленения экономики», если «она хочет в постковидную эпоху участвовать в мировой торговле».

«У нас нет другого выхода. Для России важно восстановление именно по «зеленому» курсу. Все что происходит в мире – закладывается фундамент конкурентоспособности будущих экономик. Неучастие в курсе будет бить по конкурентоспособности в мировой экономике. Если мы хотим в постковидную эпоху участвовать в мировой торговле, у нас нет другого выхода – нам нужно включаться в процесс», – подчеркнула она.

Митрова отметила, что большинство компаний уже сталкиваются с постоянным прессингом со стороны инвесторов.

«Падение капитализации у нефтегазовых и угольных кампаний – не столько отражение конъюнктуры рынка, это – отражение предпочтений инвесторов, которые не хотят вкладывать туда, где они не видят долгого роста. Этот бизнес для них грязный и не притягательный» – сказала эксперт.

В этой связи Ланьшина обратила внимание, что России, «чтобы быть со всеми странами», нужно опираться на три основные пункта.

«Если посмотреть структуру выбросов, то на энергетику приходится почти 80%. Очевидно, что меры нужно предпринимать именно там. Остальное – это промышленность, сельское хозяйство и обращение с отходами. Там нужно снижать объемы отходов. Второй пункт – развитие циклической экономики в России. Третий – развитие лесного хозяйства – компенсировать выбросы, которые не удастся сократить, за счет естественных экосистем, которые являются поглотителями углекислого газа. Надо прекратить использовать те лесные ресурсы, которые еще остались, и перейти к их восстановлению», – сказала она.

В то же время, Митрова подчеркнула, что главная проблема в «зеленом» переходе заключается в том, готовы ли власть и бизнес организовать это.

«Для меня главный вопрос – потянет ли это регуляторная среда. Это также и вопрос расчетов. Продекларировать можно что угодно, вопрос, за счет чего это все. Задача огромная, она может полностью трансформировать все экономику страны – будем откровенны, мы говорим о трансформации всей экономики, о другой национальной идее, если хотите», – сказала эксперт.

Директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов согласился, что главная проблема в переходе на «зеленый» курс заложена в российской экономической и энергетической модели. «Она крайне тяжело воспринимает зеленые инициативы», – считает он.

Сафонов отметил, что внутри страны экспертному сообществу так и не удалось найти рычаги, которые позволили бы подтолкнуть разворот отечественной промышленности в сторону экологичности. Однако он подчеркнул, что внешнее давление ставит вопрос ребром.

«Внешние факторы сыграют свою роль. Возникают риски потери мировых рынков и доходов не только из-за того, что будут падать цены на нефть, но и потому что будут выдвинуты новые требования. Это очень важный драйвер. Представьте, если коммерческая компания импортирует углеродоемкий продукт – сталь, алюминий, уголь, газ – и вот при пересечении границ устанавливается налог 25-30 евро за тонну СО2. Вся бизнес-модель рушится», – сказал он.

«Экологические требования, налоги, маркировка уже давят на наш бизнес. Но пока бизнес думает, что с этим делать», – добавил эксперт.

При этом он напомнил, что у кандидата в президенты США Джо Байдена, который сегодня многими рассматривается как наиболее вероятный победитель предвыборной гонки, идет с «платформой зеленых инициатив, которая окажет огромный эффект на мировую экономику».

«Наш традиционный бизнес мало того, что не понимает такие инициативы, он воспринимает их как опасные», – сказал Сафонов.

В то же время, по словам Митровой, первые десятилетия «может быть прекрасное сосуществование «зеленой» экономики» с этими драгоценными доходами от нефтегаза».

«Не нужно забывать все, что мы уже имеем, и все делать с чистого листа – мне не нравится противопоставление новой энергетики и прежней. У нас огромные перспективы, например, по ветру у России самый высокий потенциал в мире. Нужно понимать, что только развитие «зеленых» отраслей позволит нам адаптироваться к тем глобальным экономическим регуляторным изменениям, которые происходят в мире, хотим мы этого или нет», – сказала она.

Яблочков в этой связи также напомнил, что вопросы экологической безопасности не стоит отбрасывать на второй план.

«Норильская катастрофа уже показала, что будет, если не решать хронические экологические проблемы, не переходить на «зеленый» курс. У нас есть низкоуглеводная стратегия, в которой от низкоуглеводного – только название», – добавил он.

Эксперт при этом напомнил, что в России температура повышается быстрее, чем в других странах. «Продолжающийся климатический кризис сильнее всего наблюдается в разных точках мира, в том числе в России. За последнее десятилетие экстремальных природных явлений в России стало в три раза больше. По расчетам в 2019 году от каждого работающего россиянина на ликвидацию последствий опасных явлений ушло 10 тысяч налогов. В России температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем по миру», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.20

«Это грандиознейший скандал!» Депутат Мосгордумы рассказала новые подробности «дела Олега Шереметьева». / Мосгорсуд не стал выпускать из-под домашнего ареста депутата Олега Шереметьева. / В Москве осудили фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг оппозиции Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»