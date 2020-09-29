В России врачам скорой помощи разрешат не спрашивать согласие пациентов на любое медицинское вмешательство

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому службе скорой помощи больше не надо будет получать согласие гражданина на медицинское вмешательство. Решение о любых процедурах сможет принимать старший сотрудник бригады скорой без учета мнения пациента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки планируется внести в федеральный закон «Об охране здоровья граждан».

Депутат от «Единой России» Юрий Кобзев в докладе пояснил, что у бригады скорой помощи на процедуру оформления такого согласия от пациента уходит от 5 до 17 минут, а это означает потерю драгоценного времени. Документ, по его словам, обсуждался с врачебным сообществом и организациями пациентов, и получил одобрение.

Думский комитет по охране здоровья также поддержал инициативу законодателей. Его руководитель Дмитрий Морозов заявил, что драгоценное время надо тратить на оказание помощи, а не на подписание бумаг.

Парламентарии поддержали инициативу в первом чтении единогласно.

В России в год оказывается до 45 млн выездов скорой помощи. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что и сейчас по закону возможно медицинское вмешательство без согласия гражданина или его законных представителей, однако это касается исключительно случаев, угрожающих жизни человека или таких, когда его состояние не позволяет выразить свою волю. «Однако проблема в том, что законодательством четко не определено, какие случаи и состояния считать угрозой, а какие нет, – считают депутаты и сенаторы. – Не описаны заболевания, патологические состояния, признаки, свидетельствующие именно об угрозе жизни. Не обозначен механизм определения угрозы. Кроме того, состояние больного может не быть угрозой для жизни в конкретную минуту, но неоказание помощи приведет в последующем к угрожающему жизни состоянию. Например, при задержке с оказанием неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе (угроза здоровью) возможно осложнение геморрагическим инсультом (угроза жизни) в течение нескольких минут. В условиях оказания «скорой медицинской помощи» определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий (согласие либо отказ от медицинского вмешательства) бывает крайне затруднительно ввиду ряда особенностей оказания скорой медицинской помощи: работа с гражданами, находящимися в состоянии психологического стресса, когда человек не способен адекватно оценивать тяжесть своего состояния и угрозу жизни, либо состояние пациента исключает возможность общения с ним и, соответственно, исключает возможность получения какой-либо информации (перелом челюсти, перелом кисти и т.п.); отсутствие на месте оказания медицинской помощи законного представителя несовершеннолетнего пациента; массовые дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные происшествия до момента объявления режима чрезвычайной ситуации; ограниченное время контакта с пациентом в условиях оказания скорой медицинской помощи».

Авторы документа считают, что новый закон даст медицинским работникам скорой помощи возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.09.20

До половины банковских мошенников «звонят из тюрем». / «Хватит подливать масло в огонь в Карабахе»: Кремль ответил на заявление Турции о военной помощи Азербайджану. / «Без права голоса»: Госдума разрешила подросткам охотиться с ружьями. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»