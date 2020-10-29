«Можно отлежаться и не звонить в «скорую»: эксперты назвали опасные мифы об инсульте

Россияне недостаточно осведомлены об инсульте, его причинах и симптомах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили эксперты на пресс-конференции в Москве.

По данным исследования ВЦИОМ, в восприятии инсульта у россиян есть две крайности: часть граждан считает, что «инсульт приводит только к тяжелым последствиям». Такое мнение высказало абсолютное большинство респондентов в возрасте от 25 до 45 лет (90%) и среди всего населения (84%). Причем почти половина уверена, что речь идет либо о смерти, либо о коме.

Аналитик практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Татьяна Заитова отметила, что актуален и противоположный миф, что «при инсульте можно отлежаться и не обязательно звонить в «скорую» – об этом заявило 18% опрошенных.

По ее словам, еще один распространенный миф – «инсульт в первую очередь поражает сердце».

Также очень распространённым мифом оказалась «роль стресса как основной причины инсульта», и такого мнения придерживаются 43% респондентов. При этом россияне путают симптомы инсульта и называют его фейковые проявления. 24% считают, что инсульт сопровождается потерей памяти, болю в грудной клетке (23%), одышкой (16%), паническими атаками (14%), покраснением тела (10%), ознобом (8%).

Директор Фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова, также выступавшая на пресс-конференции, обратила внимание, что многие не осознают, что именно приводит к инсульту. «Нас удивило завышенное значение стресса и его вклада в развитие инсульта, а также сравнительно низкая осведомленность о связи инсульта с другими значимыми факторами риска – например, диабетом, высоким холестерином или мерцательной аритмией», – сказала Милова.

По ее словам, одним из самых тревожных мифов об инсульте является вера россиян в его непредсказуемость. «Наоборот, в большинстве случаев его можно предотвратить. Для этого достаточно грамотно и с ответственностью подходить к заботе о своем здоровье. Стоит уделять больше внимания малоизвестным, но важным факторам риска – таким, как диабет, курение, высокий уровень холестерина, избыточный вес», – пояснила она.

Заместитель главного врача ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова Михаил Гиляров со своей стороны подчеркнул, что опасность мифов об инсульте заключается в том, что из-за незнания многие теряют драгоценное время. «Когда возникают симптомы инсульта, люди не обращают на них внимание. Или обращают недостаточно. К сожалению, мы всерьез зажаты временными рамками – чем быстрее человек приезжает в стационар, тем больше шансов, что мы спасем участка мозга, лишенный кровоснабжения, соответственно, человек выйдет с меньшими функциональными потерями», – сказал врач.

Москва, Мария Вяткина

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