«Вы им только рекламу делаете…» Госдума после бурного обсуждения приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Законопроект о физлицах-иностранных агентах принят Госдумой в первом чтении. Против документа, внесенного в нижнюю палату парламента депутатами от нескольких фракций и сенаторами, не голосовал никто – хотя при обсуждении проекта вспыхнула жаркая дискуссия. При этом один из авторов инициативы пообещал, что следующим шагом станет увеличение для нарушителей ответственности за отсутствие маркировки иноагента.

Как сообщил соавтор законопроекта «единоросс» Василий Пискарев, концепция документа «направлена на обеспечение прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации», а предлагаемые меры парламентарий назвал соразмерными тем, что применяются в законодательстве других стран.

Депутат обратил внимание, что в России зарегистрировано всего 192 НКО, выполняющих функции иностранного агента. За 2019 год все они получили в целом 828 млн рублей из-за рубежа, и эти деньги пошли в основном на несколько целей. Парламентарий даже подготовил слайды для всего доклада, и первым пунктом там значилось участие в организации и проведении несогласованных акций. Кроме того, зарубежные средства, по словам Пискарева, шли на влияние на ход подготовки избирательных кампаний, на мониторинг нарушений прав человека, мониторинг наркоситуации, обучение методике журналистских расследований и проведение других семинаров и тренингов.

При этом, как заявил Пискарев со ссылкой на неких экспертов, реальное финансирование НКО-иноагентов как минимум в два раза больше, и «распределяется в России по различным серым схемам».

«На слайдах лично я ничего ужасного, кроме подготовки и проведения несанкционированных акций, не увидел», – сообщил коллеге депутат от ЛДПР Сергей Иванов, и поинтересовался, снижалась ли благодаря действию закона об НКО-иноагентах посещаемость сайтов иноагентов и популярность их сюжетов в СМИ. «Есть ли вообще смысл во всем этом?» – спросил он.

«Смысл есть, – заверил Пискарева. – Задача стоит в том, чтобы обеспечить прозрачность иностранного финансирования, это практика не наша, а мировая. Мы хотим знать, какие страны и сколько вливают средств в нашу внутреннюю политику и влияют на наших граждан. А те, кто не согласен чтобы на них были возложены обязанности по маркировке своей продукции, должны нести ответственность».

Пискарев пообещал, что следующим шагом станет увеличение ответственности за отсутствие маркировки или уведомления о намерении проводить политическую деятельность.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков обратился к заместителю главы Минюста Олегу Свириденко с вопросом, является ли иноагентом человек, который вышел на одиночный пикет с оппозиционным лозунгом, а перед этим выиграл на бирже деньги, поставив на иностранную компанию. Однако чиновник отказался отвечать, заявив, что это «единичный случай», «вопрос не корреспондирует с тем законом который есть», зато привел в пример Австралию, в которой за незаконную деятельность иноагентов можно сесть в тюрьму на 20 лет. «Концепция нормальная», – охарактеризовал замминистра юстиции РФ новый законопроект.

Депутат Дмитрий Ионин попросил объяснить другой «частный случай»: если человек опубликовал в соцсетях пост про физлицо, признанное иноагентом, однако не указал, что он является иноагентом, поскольку просто об этом не знал. «Сейчас реально идет обсуждение, что человек будет нести ответственность за то, что упомянул иноганта без маркировки», – подчеркнул Ионин.

«Не каждое упоминание в Интернете требует обязательного маркирования», – ответил Пискарев, пояснив, что речь идет о политической деятельности такого физлица, а не о его частной жизни. При этом он подчеркнул, что список иноагентов является открытым, доступ к нему есть у каждого.

Дискуссию поддержал еще один депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, обравтив внимание, что некоторые граждане России получают из-за рубежа премии – литературные, музыкальные или научные. Нобелевскую премию в свое время получил депутат Госдумы Жорес Алферов. «Но этот факт будет ли привязан к ним как к иноагентам в случае того, что они получили когда-нибудь эти премии?» – поинтересовался он.

Пискарев заверил, что все эти случаи не имеют никакого отношения к законопроекту – в нем речь идет о финансировании политической деятельности.

«Ваше разъяснение отрадно, но не имеет отношения к тексту законопроекта, – возмущенно заявил депутат от КПРФ Олег Смолин. – Вас все время спрашивают, что будет, если человек занимается политической деятельностью, а деньги из-за рубежа получает за совершенно другое». В частности, напомнил он, сейчас российских ученых фактически заставляют публиковаться в научных зарубежных журналах.

После этого Пискарев был вынужден сообщить, что решение в каждом конкретном случае будет принимать Минюст. В свою очередь, замминистра юстиции отметил, что на данный момент из зарегистрированных 192 НКО-иноагентов действуют всего 67, и это не такая большая доля в общем числе некоммерческих организаций. Фактически не такое большое число организаций получают финансирование из-за рубежа, и вероятно, что физлиц-иногентов будет также не очень много.

«Поверьте, министерство юстиции научилось работать очень аккуратно с этим материалом», – заверил Свириденко.

«Политические блогеры регулярно занимаются политической критикой, получают донаты, будет ли это считаться признаком иностранного агента?» – спросил депутат от КПРФ Алексей Куринный, попросив уточнить, будет ли к иноагентам относиться «Гринпис», а также организации, которые занимаются помощью больным детям.

«В законе нет понятия блогеры. Кто такой блогер? Это первое, а второе – вы излишне опасаетесь, блогеров законопроект не затрагивает, а что касается международных организаций – важно не от кого конкретно получены финансы, важно, что это иностранный источник», – пояснил Пискарев. – У нас много проблем, но мы эти проблемы должны сами решать, зачем нам навязывать идеологию, которую мы не приемлем?»

«Единоросс» заверил, что «блогеров никто не тронет», а Гринпис, если захочет добиться отмены каких-то российских законов, может быть признан иноагентом. «Надо понимать, кто требует изменений в закон», – заключил он.

В поддержку законопроекта выступил его соавтор, бывший сотрудник КГБ, «эсер» Николай Рыжак. Он не ограничился инициативой о физлицах-иноганетах, и призвал изменить еще и закон «О СМИ», принятый в 1990-е годы. По мнению парламентария, документ дал слишком большие права журналистам, а некоторые из них проходили практику в зарубежных СМИ.

«Коллеги, зачем вы сюда притягиваете суверенитет? Кто вам сказал, что расследования против жуликов и воров, которые регулярно набирают миллионы просмотров – это борьба против суверенитета? – поинтересовался депутат Иванов. – Они что ли Россия?» Парламентарий отметил, что в советские годы была поговорка: «Кто носит фирму «Адидас», тот завтра Родину продаст», однако дискредитировать продукцию иностранных брендов это не помогло, и она пользовалась огромным спросом.

«Доверие к органам власти настолько на нуле, что вы [иноагенту] только рекламу делаете, – предупредил Иванов. – Вот они увидят, что он функции иноагента выполняет, и его посмотрят. А «соловьиный помет» никто уже слушать не хочет. Или «захаровские выселки», которые она регулярно публикует, и за которые президент и министр иностранных дел извиняются».

В свою очередь, коллега Пискарева по «Единой России» Адальби Шхагошев прямо заявил, что «мы хотим слушать музыку политическую, которую заказали». «А кто заказывает музыку – тот, кто платит», – подчеркнул он.

В итоге законопроект был принят 337 голосами при одном против. Воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

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