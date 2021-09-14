«Общая аморфность»: самым значимым ресурсом выборов в Госдуму стали элитные договоренности

Избирательная кампания в России в 2021 году показала инертность политической системы с запросом избирателя на идеологию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали ведущие российские эксперты в ходе оценки качества агитации партий на выборах в Госдуму по результатам исследования Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). По оценке президента организации Евгения Минченко, первая пятерка самых значимых ресурсов в этом электоральном сезоне показательна.

В рамках опроса, в котором 6-14 сентября приняли участие 60 практикующих политконсультантов, членов Комитета по политтехнологиям РАСО, выяснилось, что большинство экспертов считают кампанию «Единой России» наиболее качественной. На втором месте КПРФ. Тройку лидеров замыкает ЛДПР.

«ЕР» обеспечила лидерскую позицию за счет активной полевой кампании, доминирования в СМИ и управления повесткой. КПРФ обеспечивает качество избирательной кампании за счет понятного месседжа и удачной сшивки выборов разных уровней. По мнению экспертов, партия ЛДПР удачно формирует базовый месседж кампании, ведет эффективную работу с размещением агитации на билбордах и качественно управляет повесткой», – говорится в докладе, и при этом подчеркивается, что данное исследование по требованию законодательства не содержит прогнозов исхода выборов и посвящено исключительно оценке качества кампаний партий в данном электоральном сезоне.

Как следует из результатов экспертного опроса, партия «Новые люди» занимает четвертое место по качеству ведения избирательной кампании. «Как и тройка лидеров, «Новые люди» эффективно формулируют уникальный идеологический месседж, а также демонстрируют высокий уровень подготовки к дебатам – по этому критерию партия незначительно уступает только «Единой России». Еще одно значимое сравнительное преимущество – высокий уровень присутствия в социальных сетях», – поясняется в докладе.

На пятом месте расположилась «Справедливая Россия – За правду», которая опережает «Новых людей» по качеству управления повесткой, сшивки выборов и работы «в поле».

В докладе также отмечается, что остальные партийные силы существенно уступают «Большой пятерке». «Выделим Партию пенсионеров, которая на равных конкурирует с парламентскими силами по качеству донесения месседжа до избирателей и присутствию на билбордах, работе с АПМ. Следом, по суммарной оценке ресурсов, идет партия «Родина» за счет высокого уровня подготовки к дебатам. «Яблоко» поддерживает минимально необходимый уровень эффективности за счет месседжа и сравнительно высокого уровня присутствия в социальных сетях. Харизма Максима Шевечнко позволяет РПСС получить высокие экспертные оценки за качество дебатов и работу в соцмедиа», – говорится в докладе.

Тем не менее, как пояснил глава РАСО Евгений Минченко, главным фактором успеха на выборах, как и в прошлые годы, по-прежнему остается наличие элитных договоренностей. «На первом месте – элитные договоренности (9 баллов по 10-балльной шкале). Думаю, что во многом от этого фактора зависит и наполненность двух других ресурсов из топ-5 – финансового (8,5 баллов) и административного (8 баллов). А качественное послание избирателю (8,2 балла) невозможно сформулировать без наличия грамотной технологической команды. Интересно, что значимость работы в социальных сетях и мессенджерах (7,3 балла) превысила значимость традиционных СМИ. «Интернет победил телевизор», – отметил эксперт, выделив противостояние партий на дебатах – при «невысоком смотрении» экспертное обсуждение было «оживленным, равно как и борьба за интерпретацию (кто победил, а кто проиграл)».

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов обратил внимание, что в первую тройку ресурсов кампании не вошёл такой параметр как административный ресурс. «Но туда включили эфемерный и не поддающийся никаким KPI «месседж», то есть то, с чем партия или кандидат обращается к избирателю. Это говорит о том, что практики политических технологий на собственном опыте убеждаются, что избиратель стал требовать не только технологий, но и идеологии», – пояснил он.

«Российскому избирателю важно, какие ценности разделяют политики и за какие идеалы они готовы бороться. Просто «за все хорошее, против всего плохого» уже недостаточно для победы. И это хорошая новость, потому что свидетельствует как о запросе общества на политические идеи, так и избирательных кампаний на качественных идеологов», – считает Старовойтов.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со своей стороны отметил «общую аморфность» избирательной кампании. «Эта аморфность всеохватная – разве что новые участники политической гонки проявили чуть больше азарта и постарались в меру способностей обратить на себя внимание. Не у всех это получилось», – констатировал он.

«Кампания в очередной раз показала огромную инертность российской политической системы. Новые проекты – как левые, так и правые, не смогли стать значимым фактором выборов, балансируя в лучшем случае на грани прохождения барьера… Прошло время аполитичных политтехнологов. Мы пришли, наконец, к такой системе, в которой если ты хочешь работать на партию, будь любезен стать её частью и нести персональную ответственность за предлагаемые идеи и смыслы», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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